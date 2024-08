Pep Guardiola no tendrá a joya del Liverpool: se conoció el futuro del pretendido por el Barcelona

La competencia en el presente mercado estival de traspasos no conoce de aliados, y no necesariamente porque se trate de una misma liga deba haber igualdad de condiciones. Por ejemplo, en la Premier League la carrera por quedarse con los mejores jugadores de élite es una constante, que hasta los propios rumores toman caminos que terminan mal. Tal es el caso de Luis Díaz y su posible salida del Liverpool hacia el Manchester City de Pep Guardiola.

Un programa español confirmó que el cuadro ciudadano ya había ofertado por el extremo colombiano y que se uniría a las filas del plantel de Pep. Tomando en cuenta que Barcelona está al acecho por lo que significa el atacante, pocos minutos después se desmintió la información, dejando en claro que el sudamericano permanecerá en Anfield. Allí, es una de las máximas figuras del plantel producto de su jerarquía y personalidad.

El caos que se genera debido a los rumores de traspasos sobrepasa niveles, tales como los del programa ‘El Chiringuito’, que a través de su periodista Marcos Benito dio una noticia errada. “Luis Díaz tiene un acuerdo con el Manchester City’’, confesó el comunicador, que además agregó que los ‘Citizens’ pagarían alrededor de 70 millones de euros por el internacional con Colombia.

🚨🔵 Manchester City sources deny any agreement with Luís Diaz after recent reports. pic.twitter.com/poELaGcBq7