Guardiola mete miedo con un bombazo de 100M: De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri y este crack de Brasil

Si hay algo que le gusta a Pep Guardiola, es un buen centrocampista. El técnico catalán es un enamorado de aquellos medios con buen gusto por el fútbol y que tratan al balón como si fuera su propio hijo. En este sentido, si la medular Manchester City no tuviera el suficiente talento con cracks del nivel de De Bruyne, Bernardo Silva o Rodri, ahora Guardiola estaría listo para pagar 100 millones por Bruno Guimaraes, según apunta GOAL.

En este sentido, el mediocentro carioca llegaría al Etihad con la intención de convertirse en el mejor socio de Rodri, con el cual podría formar un doble pivote único en el mundo o para jugar más adelantado y hacer las veces de Ilkay Gündogan, que, al igual que Guimaraes llegó como un jugador más posicional y se convirtió en el mejor centrocampista llegador del mundo.

Una cláusula asumible… para el City

Si bien es cierto que Bruno Guimaraes firmó recientemente la renovación de su contrato con el Newcastle, la realidad es que iba con una pequeña trampa. Pues en dicho acuerdo, el jugador se aseguró una cláusula de rescisión medianamente asequible. En este caso, de unos 100 millones de euros, una cifra que, pese a ser realmente elevada, no es ninguna locura para un club como el Manchester City, que está acostumbrado a pagar cantidades de este tipo en cada mercado de verano.

La realidad es que Guimaraes es un jugador de un talento diferencial. El brasileño llegó al Newcastle en enero de 2022 a cambio de poco más de 40 millones de euros y en estos dos últimos años no ha hecho sino, aumentar su cotización hasta el punto de haber enamorado a Pep Guardiola, que ve en el carioca un perfil con el que todavía no cuenta en el City, ya que no hay nadie que pueda jugar como Guimaraes en el pivote al lado de Rodri.

Así pues, el Manchester City está listo para dar más miedo que nunca. Y es que, a pesar de contar con el mejor centro del campo del mundo, Pep Guardiola no se conforma y ya ha puesto los ojos en la siguiente incorporación, la de Bruno Guimaraes, que daría más talento, si cabe, de cara a la temporada 24/25.