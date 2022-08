Guardiola mira al Barcelona: sin Cucurella, nuevo fichaje en La Masía

Se abre otro capitulo más de la fijación que en los últimos tiempos viene mostrando Pep Guardiola con los futbolistas formados en La Masía. Parece que el mercado del entrenador catalán se ha reducido a jugadores que conoce o de los que tiene muy buenas referencias por ser criados en la base del Fútbol Club Barcelona, algo que él conoce a las mil maravillas, y por eso después de Cucurella, un objetivo que se le está empezando a complicar, tiene una nueva alternativa en la misma línea.

Dice el prestigioso diario británico The Times que el Manchester City está empezando a abrir las conversaciones con Sergio Gómez, el jugador del Anderlecht belga de apenas 21 años. No sería, está claro, el fichaje más mediático de los citizens en los últimos tiempos pero Guardiola tiene claro que el jugador criando en las categorías inferiores del Barça y que es internacional sub 21 con la Selección española tiene un gran futuro por delante y puede ser un futbolista muy válido especialmente de cara a los próximos años.

Sergio Gómez abandonó la disciplina del Barcelona cuando el Borussia Dortmund, en el año 2018, puso sus ojos sobre él y se lo llevó previo desembolso de 3 millones de euros. Estuvo cedido en el Huesca y la pasada campaña el Anderlecht pagó algo más de 2 millones al Dortmund para llevárselo a Bélgica, donde ha sido titular indiscutible al haber disputado 34 partidos de la Liga además de otros 15 más en otras competiciones, y ha terminado la campaña con unas cifras espectaculares de 7 goles y 15 asistencias, unos datos escalofriantes para tratarse de un lateral izquierdo. Ahora, está tasado en unos 10 millones de euros y tiene contrato con el equipo belga hasta 2025.

Por todo esto, pero no solo por los números, se ha convertido en el nuevo objeto de deseo de Pep Guardiola. La prioridad, es cierto, sigue siendo la de llevarse a Cucurella al Etihad Stadium pero parece que esta vía se está empezando a complicar y además el Chelsea se ha metido de por medio para estorbar. Así las cosas, el plan B de Guardiola para reforzar su lateral izquierdo también es de La Masía.