Guardiola no se lo dará a Xavi: Gavi y Pedri se quedarán sin socio

Ilkay Gündogan está muy cerca de renovar con el Manchester City. Uno de los principales objetivos del FC Barcelona para reforzar el centro del campo de Xavi Hernández la próxima temporada estaría negociando su ampliación de contrato con los citizen y, por lo tanto, el conjunto azulgrana perdería una gran oportunidad de mercado, ya que, el ex del Borussia Dortmund que termina contrato en junio de 2023 y a partir del mes de enero sería libre para negociar con cualquier club y podría haber llegado gratis al Camp Nou, pero parece que no será así.

Pep Guardiola sigue contando con el centrocampista alemán de 32 años, así se lo ha hecho saber al club que ha acelerado en las últimas semanas las negociaciones para su renovación a sabiendas del interés de clubes como FC Barcelona, Bayern de Múnich o Atlético de Madrid, informa del diario As. Ilkay Gündogan era uno de los candidatos que se encontraban en la lista de Joan Laporta para sustituir a Sergio Busquets y ser el compañero de Pedri y Gavi, pero no era el único.

Rubén Neves, Kanté, Jorginho o Zubimendi también se encuentran entre las opciones para sustituir a Sergio Busquets. Los dos centrocampistas del Chelsea, al igual que Gündogan, terminan contrato en junio de 2023 y, por lo tanto, llegarían gratis al Camp Nou si no renuevan con el club. En cambio, el portugués y el español tendrían un coste de 60 millones de euros cada uno.

Ilkay Gündogan era una de las grandes opciones de Laporta para acompañar a Pedri y Gavi, pero parece que se le escapa. Pep Guardiola gana esta vez, pero habrá que ver qué sucede con Bernardo Silva. El centrocampista portugués es uno de los principales objetivos de Xavi Hernández para la temporada que viene y el conjunto azulgrana ya intentó la operación el pasado verano, pero debido a la situación económica y al gran desembolso que ya realizó por jugadores como Lewandowski, Raphinha o Koundé, Joan Laporta decidió esperar.

Ahora, Bernardo Silva, al igual que Gündogan, sigue sin renovar con el conjunto inglés, pero, a diferencia del alemán, su intención, en principio, es no hacerlo. Él quiere ponerse a las órdenes de Xavi Hernández, pero el FC Barcelona no debe dejar pasar el tiempo. El Manchester City quiere ampliarle el contrato y el luso ya tiene una oferta encima de la mesa. Si como sucedió en verano, Laporta no se decide, el portugués podría seguir el mismo camino que Ilkay.