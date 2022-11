Guardiola acerca el sueño del Barça: del City al Camp Nou en 2023

Si hoy os contamos hoy en Don Balón cuáles son las opiniones de Sergio Busquets con respecto al Barça, su futuro, la Selección Española e incluso las declaraciones al respecto de todo lo dicho de Joan Laporta, donde también deja claro el capitán culé y español que más pronto que tarde tomará una decisión sobre su marcha, esa que ya se piensa en Barcelona inminente; el Barça, visto lo visto, ha seleccionado al sustituto ideal al canterano, uno que sí puede aceptar fichar por la entidad blaugrana desde el todopoderoso Manchester City.

Parecía que el gran objetivo azulgrana en el Manchester City de Pep Guardiola era Bernardo Silva, sin embargo, el jugador portugués, que es más un anhelo que una opción real, solo es un señuelo sobre una operación que, si bien ahora mismo no está cerrada, sí empieza a definirse, tanto en Barcelona como en Manchester, como es la sustitución de Sergio Buquets por Ilkay Gundogan: una operación a la vista, en la que ya se trabaja.

Y es posible porque Guardiola, que no ha decidido qué hacer con el alemán, así lo permite. A sus 32 años recién cumplidos (en octubre) el centrocampista espera una propuesta de renovación de su equipo cuando oye cantos de sirena desde fuera, del Barça, del Bayern e incluso (alguno ha sonado aunque es poco creíble) del Real Madrid. Su contrato expira en junio, luego en apenas algo más de un mes puede negociar un nuevo contrato con quien desee.

Y ahí entra el Barça, que puede ofrecerle de dos a tres temporadas de vinculación, por el año de renovación que cree le presentará el equipo del norte de Inglaterra. No hay color. Además, su etapa en la Premier League está más que amortizada, tanto en títulos (esta temporada espera levantar la Champions) como en lo económico y ya ha avisado que no jugará con otra camiseta inglesa, de modo que el Barça y una aventura inexplorada en la liga español, lo atrae. Allí, en la ciudad condal, puede firmar un último buen contrato, meterse de lleno en un proyecto ilusionante y en una filosofía de juego que no difiere demasiado a la de Guardiola. En la vía blaugrana son todo ventajas para Gundogan, que puede ser la reacción perfecta del Barça al adiós apremiante de Busquets.