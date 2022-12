Haaland y Guardiola miran a enero, por 3 motivos: el City, necesitado

El Manchester City de Erling Braut Haaland y Pep Guardiola consiguió vencer a domicilio al Leeds United (1-3) en uno de esos partidos trampa en los que el gigante está obligado a ganar en una cancha difícil de un rival inferior en calidad. Ganar esos duelos es la típica respuesta de campeón. Sin embargo, los skyblue tiene por delante tres motivos para mirar a enero con desconfianza si quieren reeditar corona, ya que su distancia con el líder de la Premier League, el Arsenal, y sus próximos rivales en este próximo mes son puro muros.

En mente del City está alcanzar a los gunners en la tabla clasificatoria, lo cual no será sencillo porque los londinenses, comandados por el excitizen Mikel Arteta, no aflojan y porque, como decimos, le esperan rivales durísimos a los del míster de Sampedor. Por ejemplo, el actual campeón de la liga inglesa viajará, tras el partido de este sábado ante el Everton (16.00, hora española), a Stamford Bridge a verse las caras con el Chelsea el próximo día 5 de enero (21.00, hora española), en un duelo de vértigo y cargado de dificultad. Y este paso no es ni el único ni el peor.

Solo una semana después, los del Etihad viajan cerca, muy cerca, a Old Trafford, a visitar a sus vecinos capitalinos (día 14, 13.30, hora española) en otro complicadísimo partido -que también es fuera de casa-, más teniendo en cuenta que el Manchester United, a solo seis puntos de los skyblue, parece que está cogiendo velocidad de crucero. Y estos dos partidos no son ni mucho menos el cénit del mes, ya que aún hay un par más, ambos ante el Tottenham, eso sí, el segundo ya fuera de enero, el próximo día 5 de febrero (17.30, hora española). El primer choque ante los londinenses será en el estadio celeste, el día 19 (21.00, hora española), en el partido aplazado correspondiente a la jornada séptima; mientras que antes de disputar el segundo encuentro ante los spurs tendrán otro compromiso frente al Wolverhampton de Julen Lopetegui, el día 22 (15.00, hora española).



La Premier, al rojo vivo

El calendario complicado del City tal vez sea un suplicio para Haaland y Guardiola pero es una delicia para los aficionados al fútbol, que además podrán disfrutar en este próximo mes de enero de otros partidazos, auténticos clásicos del fútbol inglés, como el Tottenham contra el Arsenal del día 15 de enero; el Arsenal ante el United el día 22, o el Liverpool ante el Chelsea del día 21.