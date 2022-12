Haaland y Guardiola quieren hacer historia: Salah y Klopp son testigos

Tras cerca de un mes sin competición a nivel de clubes por el Mundial de Qatar 2022, poco a poco los diferentes equipos más grandes de Europa están dando carpetazo a la Copa del Mundo. Y, en este sentido, el plato fuerte de la semana fue el Manchester City – Liverpool de la Carabao Cup que enfrentó ayer a los de Pep Guardiola contra los de Jürgen Klopp en un partido que, desde luego, no defraudó y que se terminaron llevando los citizens por 3 goles a 2, con goles de Salah y Haaland incluidos.

A pesar de que quizás la competición no era la más atractiva (cabe recordar que, en importancia, la Carabao Cup es el torneo menos trascendental en Inglaterra por detrás de la FA Cup, la Premier League y la Champions League), lo cierto es que el Manchester City volvió a hacer gala una vez más del gran potencial que tiene el equipo y con una alineación con pocos cambios (únicamente entraron en la rotación el portero Stefan Ortega, el lateral derecho Rico Lewis y el extremo izquierdo Cole Palmer), el conjunto skyblue mandó un mensaje a Europa presentado su firme candidatura a lograr un hito que ningún otro equipo ha conseguido hasta la fecha: ganar siete títulos seguidos.

Para ello, el primer paso, como comentamos, será hacerse con la Carabao Cup, cuya final se jugará el próximo 26 de febrero en el mítico estadio de Wembley. Sin embargo, esa no será la única tarea complicada por parte de los de Pep Guardiola, ya que en su ambición por hacer historia, los citizens tendrán que reconducir una situación complicada en la Premier League donde, recordemos, son segundos a cinco puntos del Arsenal. Además de ello, la FA Cup y, especialmente, la Champions League también estarán entre ceja y ceja del entrenador español que no escondió su ambición por ganar la máxima competición europea, cuando en rueda de prensa afirmó que su etapa en el club inglés "no estará completa" si no ganan la Champions.

Sea como sea, lo cierto es que, por el nivel mostrado durante el encuentro de ayer contra el Liverpool de Jürgen Klopp, resulta evidente que el Manchester City ha regresado a la máxima competición de clubes a un gran nivel y con un Kevin De Bruyne especialmente entonado. Sin ir más lejos, el belga durante el partido de ayer fue autor de dos asistencias y participó en el juego hasta en 72 ocasiones. Unas grandes sensaciones que, por su parte, también se unen a un enrachado Haaland que con el partido de ayer sumó su 24avo gol con la camiseta del Manchester City en tan solo 19 partidos disputados. A partir de aquí, solo el tiempo dirá si el conjunto entrenado por Pep Guardiola es capaz de hacer historia y ganar siete títulos seguidos (Premier League, Carabao Cup, FA Cup, Champions League, Supercopa de Europa, Community Shield y Mundial de Clubes).