Hasta Rodrygo, Kubo y Enzo están impresionados: su generación da un defensa top al United por Varane

Sigue la mala dinámica defensiva presenciada en el Manchester United desde tiempos inmemorables a pesar de que con el fichaje de Raphael Varane en 2021 el club previó que esto supondrá un punto de inflexión para mejorar las prestaciones en esta parcela, pero nada más lejos de la realidad.

Las dudas generadas por el defensa francés, quien fue fichado para liderar el entramado defensivo, no solo han catapultado a Varane a la rampa de salida de Old Trafford, sino que han impulsado a la directiva del club a fijar una prioridad para, por enésima vez en la última década, intentar dar un giro a esta dinámica tan desesperanzadora: Odilon Kossounou, el elegido.

Recent reports of Manchester United interest in Odilon Kossounou really put a smile on my face. But why am I so keep on the Ivorian international.



This thread will be a detailed deep dive and give you an insight into everything you need to know about the Leverkusen star.



✍🏾🧵 pic.twitter.com/AUWEK6qELY