¡Hay oferta firme por Salah! El Barça se la juega por el de Anfield

El FC Barcelona ha metido la primera marcha para cerrar el fichaje de Mohamed Salah y se ha lanzado a por todas. Según ha publicado The Sun, el conjunto blaugrana estaría dispuesto a pagar hasta 70 millones de euros por hacerse con el futbolista (58 millones de libras esterlinas).

En este sentido, el medio británico apunta a que el Liverpool querría obtener una compensación mayor por el traspaso del delantero, pero que el hecho de que su contrato venza en el próximo año podría hacer ceder a los de Anfield y estos aceptarían un cantidad menor por Mohamed Salah.

No es nada nuevo. El conjunto blaugrana persigue al atacante desde hace varias temporadas, además su calidad encajaría perfectamente en el rol del conjunto de Xavi Hernández y le permitiría obtener refuerzos para la delantera sin hacer un desembolso multimillonario como ocurriría con la compra de Erling Halaand.

Otros clubes interesados en Salah

No obstante, esta oferta del FC Barcelona podría afectar de forma directa al resto de clubes que se habrían interesado por la espectacular temporada del genio egipcio (suma 28 goles en 36 partidos). El Real Madrid ya mostró en su día el interés por el delantero, pero no fue el único. A la lista de seguidores del atacante se suma también el Paris Saint Germain, club que también lo habría incluido en su agenda de fichajes.

Interesados no le faltan, pero lo importante en este caso es la decisión del Salah, quien ya ha asegurado que quiere cumplir su contrato con los reds. "Me quiero quedar, pero no está en mis manos, está en las suyas. Saben que es lo que quiero y no estoy pidiendo ninguna locura", aseguró el jugador del Liverpool en una entrevista de GQ en la que quiso acabar con todos los rumores acerca de su futuro.

En este sentido, insistió en que "la cosa es cuando pides algo y ellos te demuestran que pueden dártelo porque aprecian lo que has hecho por el club. Llevo ya cinco años aquí. Conozco muy bien el club. Amo a los fans y ellos a mí. Pero con la administración, ellos saben la situación y está en sus manos", afirmó el delantero a principios del año con la intención de hacer reflexionar a la directiva. Si bien, sus palabras no lograron lo que él deseaba.