Ancelotti acelera por la delantera soñada y sorprende a Florentino: el PSG avisa, hay un problemón

El Real Madrid necesita un delantero, al menos eso es lo que piensa un Carlo Ancelotti que en este asunto obtiene un amplio consenso con la opinión pública que rodea al club y también con buena parte de los aficionados. La plantilla, tal y como está, es corta, sobre todo en ataque y eso genera un problema que se quiere minimizar para no meter excesiva presión a un globo del mercado de fichajes muy hinchado y que fija en el PSG a su delantera soñada. Los precedentes al respecto son negativos y el óbice, enorme, lo que entorpece la operación que se anhela y hacen que el Florentino Pérez sea muy cauto en este tema. Eso sí, el míster quiere otro punta...

Demasiado escaso raudal pese a Joselu

Para Carletto, el fichaje de un nueve puro al uso como es Joselu es fantástico, ya que obtiene un futbolista de área, capaz de hacer de referencia en los momentos de más acoso rival, amén de un goleador contrastado y de club, de los que se dejará todo en el campo por el equipo. Ahora bien, eso no quita que para Carletto su fichaje sea insuficiente, no en vano, en el mejor de los casos, el Madrid habría sustituido, jugador por jugador, a Benzema por el canterano y a Marco Asensio por Brahim Díaz, pero las bajas de Eden Hazard y Mariano Díaz no habrían sido remplazadas.

El elegido y el problema

Y lo cierto es que a Carletto no le vale con Joselu (y Brahim) porque en realidad el fichaje del ya ex del Espanyol llega para sustituir a Mariano, no a Benzema; ya lo dijo el mismo Joselu en su presentación. Tanto el míster como Florentino saben quién es el elegido para remplazar al francés, que no es otro que otro francés, un tal Kylian Mbappé. Esta vez el Madrid tiene el OK del PSG para negociar por un jugador que no quiere renovar con los parisinos a un año de acabar contrato, el problema es que su contrato es el más grande de Europa y yéndose al Madrid este verano el de Bondy perdonaría mucho dinero; concretamente los 60 millones de salario y los 90 acordados como prima de fidelidad.

La situación es complicada ya que el jugador y su entorno quieren ese dinero y, por tanto, esta vez no están dispuestos a negociar antes de enero, donde además impondría al Madrid otra prima por su fichaje como agente libre. Llegado este punto, el PSG es quien más desea quitarse de encima este problema, que les costará muy caro y encima para nada, ya que se irá en junio gratis, mientras que los blancos dudan por la dimensión de gasto. De modo que, con todo el verano por delante, para que se diera el fichaje del 7 del PSG por el Madrid antes los primeros tendrían que rebajar mucho el coste de traspaso y hacer que le cuadren al punta los números sin perder dinero, algo poco probable. Es decir, el culebrón ahora mismo es un galimatías muy complejo y caro. Carísimo. La pregunta es clara: ¿Compensa?

Y mientras, Carletto avisa y mete presión al club y a Florentino: con Joselu y Brahim no basta en ataque…