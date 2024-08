Hizo historia con Liverpool y pide más fichajes: sin klopp, está en 'stand by'; no hay renovación

Los equipos en la Premier League avanzan en las negociaciones y algunos se quedan atrás, optan por conformarse con el plantel que tienen a pesar de todas las carencias y así afrontar uno de los campeonatos más duros e intensos que hay en Europa. Después está el Liverpool, a costa del Arsenal y Manchester City, Jürgen Klopp dejé un legado importante en Anfield que Arne Slot espera replicar en este nuevo inicio de temporada, aunque ya hay exigencias y no por parte de la dirigencia, sino de los mismos futbolistas.

Precisamente, el defensa Virgil van Dijk no se guardó nada cuando le tocó declarar sobre la actualidad del cuadro 'Red' acerca de la incursión en el torneo. El neerlandés, considerado como uno de los jugadores indispensables en la zaga central, consideró que sería bueno que el primer equipo se refuerce tomando en cuenta lo que se viene. Sin embargo, la novedad es que Liverpool aún no le ha renovado el contrato al ex Southampton, abriendo más de una posibilidad sobre su futuro, aunque este se muestre seguro de que todo irá por buen puerto.

Liverpool no le renueva

La dirección deportiva no se ha sentado en la mesa a discutir con Virgil van Dijk su futuro o al menos los términos de su contrato, ya que este vence en junio de 2025 y hay posibilidades de que salga libre del club. Por lo tanto, el defensa está pasando de ser indispensable a una pieza que se pueda sustituir. Las siguientes horas serán vitales para saber si hay un giro en cuanto a su destino.

Pide más fichajes

Entre la polémica que ha suscitado la aún no renovación de contrato del defensa central, aprovechó en comentar que “deberíamos hacer unos fichajes en función de lo que dure la temporada, pero ellos están trabajando entre bastidores’’, le dijo a Richard Jolly, de ‘The Independent’. Además, acerca de su situación, el actual capitán de Liverpool ‘’sigue plenamente convencido y confió en el club de que harán lo correcto para nosotros’’.

Historia en Anfield

Van Dijk es uno los grandes integrantes de la última hazaña de Liverpool cuando levantó la Champions League en la temporada 2018-19, siendo de vital importancia en la obtención y los posteriores logros. Con 270 partidos oficiales, 23 goles y 12 asistencias, el de Países Bajos ya marcó un hito que seguramente se vea reflejado en una extensión de contrato en los próximos días.