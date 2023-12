Hizo historia en Madrid gracias a Benzema y Marcelo y bomba del Newcastle que despedaza al Al-Nassr

Quedan más de cinco meses para que finalice la presente temporada, pero son muchos los jugadores y entrenadores de la élite europea que acaban contrato con sus respectivos clubs el próximo 30 de junio y de esta forma cada vez están irrumpiendo en escena más pretendientes dispuestos a apalabrar algún acuerdo con la mirada puesta en la campaña 24/25.

Y hoy el protagonista aquí no puede ser más mediático y eso que no se trata de ningún jugador, sino de José Mourinho. El vencimiento del contrato del técnico portugués con la AS Roma, club que está intentando convencerle para renovar el mismo una temporada más, como mínimo, ya provocó que el verano pasado el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y Sadio Mané comenzara a sopesar seriamente su incorporación, una incorporación que tendría como gran aliciente los casi 50 millones que podría embolsarse por temporada el luso.

Eso sí, en Arabia Saudí también son conscientes de que hasta el próximo verano Mourinho está vinculado con la AS Roma y, con la firme esperanza de poder convencer al portugués en el segundo tramo de la campaña, el Newcastle se ha encargado de hacer añicos el sueño del conjunto saudí con una declaración de intenciones totalmente sorprendente: Mohamed bin Salmán quiere a Mourinho en la Premier League de nuevo para tomar las riendas de un proyecto que viene sembrando luces y sombras.

El desembolso realizado por el magnate saudí en los dos últimos años no se ha visto del todo compensado con el rendimiento del equipo y Eddie Howe, el entrenador, tiene mucho que ver en esto. De ahí que el nombre de Mourinho cada vez esté sonando con más fuerza en St’ James Park en un movimiento que permitiría al luso regresar a la competición donde comenzó a hacer historia, aunque por aquel entonces lo hizo en Stamford Bridge.

Recordemos que, con sus polémicas y con acciones controvertidas, Mourinho dejó huella también en el Real Madrid en la temporada 11/12, la denominada liga de los récords por el máximo de puntuación y goles registrados en un mismo campeonato. Por aquellas, Mou tenía a su disposición cracks de la talla de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo o Karim Benzema, entre otros muchos, y aunque ni en Roma, ni en Arabia, ni en Newcastle albergará un cúmulo de estrellas de esta magnitud, son los equipos que están más interesados en contar con él para la 24/25.