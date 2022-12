Jubila a Cristiano Ronaldo y convence a Ten Hag: el dorsal ‘7’ para él

Una de las noticias más destacadas que ha dejado el Mundial de Qatar es la suplencia de CR7 en los dos partidos más importantes disputados por la selección comandada por Fernando Santos en el torneo, es decir, en octavos y cuartos de final. En una decisión que conmocionó a los aficionados al fútbol, el técnico decidió apostar por Gonçalo Ramos en lugar del jugador más importante en la historia del país en lo que supuso el varapalo final en la carrera del '7' a título individual.

Y es que, tras ser prácticamente invisible en los planes de Erik ten Hag durante los últimos meses en el Manchester United, Cristiano Ronaldo ya ha perdido todo su peso en una de selección que, si nada se tuerce, dejará de forma oficial próximamente.

No obstante, que Ramos le haya dejado fuera de Portugal en los dos últimos encuentros mencionados no es la única noticia que podría protagonizar el actual delantero del Benfica en estos tiempos ya que, según comenta hoy 90Min, el propio Ten Hag quiere que el jugador tome el testigo de Cristiano en Old Trafford.

El ‘7’ ya ha quedado vacante en la plantilla de los red devils tras la rescisión de contrato del veterano ariete de 37 años y ahora Gonçalo Ramos es la petición realizada por el técnico neerlandés a su directiva para tratar de recomponer la parcela ofensiva en enero y reforzar su candidatura a ganar la UEFA Europa League y colarse en uno de los cuatro primeros puestos de la clasificación liguera, puestos que dan derecho a disputar la próxima edición de la Champions.

Ten Hag quiere aprovechar las buenas prestaciones mostradas por el futbolista luso de 21 años en el Mundial de Qatar, oportunidades disfrutadas a costa del citado CR7, y evitar que otros colosos europeos se apunten a la pelea por cerrar su fichaje.

Su juventud deja entrever una evolución muy reseñable y de ahí que el Manchester United, por impulso del entrenador, haya acelerado en las últimas horas para tratar de estrechar lazos con el Benfica para cerrar el traspaso conforme el mercado invernal así lo permita, una operación que podría rondar los 35 millones y que finiquitará uno de los problemas más urgentes en los red devils, el de encontrar un sustituto natural para CR7.