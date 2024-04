Jude Bellingham se lo avisó a Florentino Pérez: será tan bueno como él y la Premier lo tendría atado

Si hay una forma que en los últimos años le ha funcionado especialmente bien al Real Madrid, ha sido la de fichar a jugadores jóvenes llenos de potencial para hacerse con lo que al cabo de unos años serían jugadores de valores astronómicos. Casos como Camavinga, Tchouaméni o Arda Güler son algunos ejemplos de ello.

En este sentido, actualmente, en el mercado hay un nombre que en Inglaterra está mostrando un potencial realmente elevado. Se trata de Jobe Bellingham, que está cuajando una magnífica temporada en el Sunderland de la complicadísima segunda división inglesa. Provocando así, que, como cuenta GOAL en la Premier League ya comiencen a estrechar el cerco en torno al pequeño de los Bellingham.

De querer su fichaje, el Real Madrid llega tarde

Ante esta situación, parece muy complicado que en Chamartín sean capaces de hacerse con un Jobe que, habiendo despertado el interés de la Premier League - y siendo un joven inglés brillando en Inglaterra- tendrá un coste realmente importante en el mercado, el cual, es muy improbable que Florentino Pérez tenga interés alguno en pagar por alguien que vendría de segunda división.

El valor de Jobe ha ido creciendo como la espuma a lo largo de esta temporada, en la cual su reconocimiento comenzó basándose en el hecho de ser el hermano de Jude Bellingham y acabó llegando gracias a ser un jugador con un talento realmente interesante y extraordinario para alguien de 18 años y cuyo valor ya ha ascendido hasta los 9 millones de euros, cifra que, sin problema alguno, rebasarán los equipos ingleses que busquen su fichaje.

Ni guiño a Jude ni apuesta de club

Por su parte, en Chamartín no parecen estar pendientes de hacer ningún movimiento por un Jobe Bellingham que, pese a apuntar alto, no está en los primeros puestos en la lista de prioridades de un Real Madrid que no está abierto a guiños con fichajes de hermanos, como ya sucedió con Mbappé al cual le cerraron por completo la puerta de la incorporación de un Ethan Mbappé al que no veían ningún interés más allá del nombre.

Así pues, todo apunta a que el Real Madrid no acabará juntando a Jude y a Jobe Bellingham, pues la Premier League tiene todas las papeletas para llevarse el pescado al agua con el joven talento inglés.