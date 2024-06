Jude Bellingham sueña con unirse a él en el Real Madrid, pero, por su precio seguirá en Inglaterra

El prometedor centrocampista de Inglaterra, Jobe Bellingham y hermano del madridista Jude Bellingham, ha completado una temporada fantástica en el Sunderland, donde, pese a haber jugado en la segunda división inglesa, ha mostrado un potencial que no ha pasado nadie por alto. Especialmente en la Premier League, donde, el Crystal Palace ya ha mostrado interés en su fichaje.

Ante esta situación, el Sunderland ya ha evaluado el valor de su estrella, de cara a un potencial fichaje, el cual tendría un precio no inferior a los 20 millones. Una cifra realmente alta para un jugador que no sabe lo que es jugar en primera división y al que todavía le queda acabar de crecer y madurar como futbolista. Sin embargo, el potencial está ahí y en el Crystal Palace no parecen dispuestos a dejar pasar la oportunidad de contar con el menor de los Bellingham.

En este sentido, el Real Madrid llegó a mostrar interés en la situación de Jobe Bellingham, hecho que meses atrás ya os contamos en Don Balón. Pero la entrada en escena de los blancos no pasó de una simple toma de contacto que no fue a mayores, pese al deseo de Jude de algún día jugar con su hermano pequeño. Algo que, todavía hay mucho tiempo para que suceda, pues si Jobe crece y mejora como se espera, tiene potencial para acabar en un grande como el Real Madrid. Eso sí, habrá que tener paciencia.

En lo deportivo, la temporada de Jobe Bellingham ha sido francamente buena. Pues, hay que tener en cuenta que la segunda división de Inglaterra es la categoría de plata más fuerte del mundo y marcar diferencias no es algo tan sencillo. Sin embargo, Jobe fue capaz de aportar siete goles y una asistencia mientras ha jugado un total de 47 partidos.

Así pues, si no hay novedades por parte de equipos de fuera de Inglaterra, todo apunta a que la guerra por Jobe Bellingham se quedará en las islas, donde no sería de extrañar que algún equipo acepte poner 20 millones encima de la mesa, siendo el Crystal Palace, por ahora, el principal candidato a hacerlo.