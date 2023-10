Juega como Busquets, es el futuro de Brasil con Vinicius y dejará tirado a Marcelo por Klopp

Endrick, Andrey Santos, Vitor Roque o Gabriel Moscardo son los últimos jóvenes que tras brillar en algunos de los equipos más renombrados en Brasil han logrado llamar la atención de colosos europeos que no han tardado en concretar sus incorporaciones. Siguiendo esta dinámica, es Jürgen Klopp el último técnico que en la élite europea se ha sentido muy atraído por la posibilidad de cerrar el fichaje de André Trindade, un talento del Fluminense que está creciendo de forma vertiginosa.

Con solo 22 años, el centrocampista brasileño ha demostrado un abanico de cualidades sobre el césped que han originado una estrecha comparación con Sergio Busquets. Siendo sumamente inteligente en la toma de decisiones y a pesar de no ser un futbolista excesivamente poderoso físicamente, su talento técnico y su criterio a la hora de elegir con el esférico en sus pies le permiten ser un jugador muy diferencial en la parcela creativa.

Junto a Marcelo Vieira, a pesar de que el carioca no tuvo suerte durante sus últimas temporadas en el Real Madrid, se ha convertido en el líder de un equipo que ha cerrado varias incorporaciones interesantes en los últimos tiempos para intentar situarse en el elenco de equipos más destacados en Sudamérica, pero el proceso todavía no ha dado el rédito esperado.

Eso sí, que André Trindade permanezca en el club más allá del mes de enero se antoja cada vez más complicado ya que la insistencia de Klopp ha ido en aumento durante esta primera semana de octubre y el Liverpool tiene especial urgencia por encontrar baluartes para cubrir el centro del campo. A las postreras salidas de Fabinho, Milner, Keïta y Henderson se sumará Thiago Alcántara en 2024, algo que justifica aún más el interés del técnico alemán para cerrar esta incorporación.

La evolución de Trindade está siendo tan apasionante que el jugador ya no solo está llamado a dar un salto de calidad muy importante en su carrera al cabo de unos meses, sino que en Brasil ya le sitúan como uno de los estandartes del futuro de la canarinha. En un equipo donde Vincius JR, Rodrygo Goes, Éder Militão o el propio Endrick tendrán que mucho que decir precisamente, la figura del centrocampista del Fluminense está cobrando cada vez más importancia como sucesor generacional de un Casemiro que, no obstante, todavía no ha sopesado colgar las botas en el plano internacional.