Jürgen Klopp halla su Mbappé: el azote de Simeone, el CR7 de Colombia

Parecía que el Liverpool, como en anteriores campañas, no se iba a mover demasiado en el próximo mercado de fichajes de enero, pero las circunstancias, que para Jürgen Klopp son dramáticas, obligan a un esfuerzo inesperado. Porque la Copa de África, que se disputará en el mes de enero, le va a quitar al técnico alemán a sus dos mejores jugadores de ataque, Mo Salah y Sadio Mané, dejando la delantera red en cuadro; por eso el preparador espera que los reds puedan hacerse con el llamado CR7 colombiano.

Efectivamente el jugador en cuestión que sitúa en la esfera del Liverpool en el mercado invernal el medio británico Four Four Two es Luis Díaz, que esta campaña se ha destapado como una de las sorpresas más importantes de Europa. El jugador del Porto, que estuvo cerca de ser verdugo del Atlético de Madrid del Cholo Simeone en la Champions League y que fue rival del propio cuadro de Anfield, todos ellos encuadrados en el Grupo B, junto al AC Milan, ya no es una promesa, sino una realidad.

Y así lo atestiguan sus números, que se han disparado en la presente campaña. Para que se hagan una idea de lo mucho que ha crecido en eficacia, confianza y capacidad el jugador internacional cafetero miren sus datos: durante los 47 partidos que disputó con el equipo luso en la pasada campaña, la 20/21, el colombiano hizo 11 goles y dio 6 asistencias, unos registros que en esta temporada, en solo la mitad de los partidos jugados, ya ha pulverizado.

Díaz ha hecho en lo que va de curso 14 goles y ha dado 4 asistencias en 23 partidos jugados entre Liga de Campeones, Liga Bwin, Taça de Portugal y Allianz Cup. Por otro lado, con solo 24 años es, como decimos, una de las grandes esperanzas del futbol colombiano, habiendo ya sucedido en protagonismo en su selección a futbolistas como James Rodríguez o Radamel Falcao. Sobre la posible firma del jugador sudamericano con los reds, la misma web advierte de que es complicado que suceda, ya que dejaría hueco al Porto en enero, poniendo énfasis además en que Bayern de Múnich y Manchester United también siguen sus pasos.

Ni que decir tiene que esta nueva línea abierta por el Liverpool, unida a otras tantas, deja aquella opción remota de luchar por Kylian Mbappé en un asunto cerrado.