Jürgen Klopp no se moja, Salah y Mané deberán luchar por ser el mejor

Jürgen Klopp debe de sentirse muy orgullo de sus futbolistas. El domingo 6 de febrero a las 20:00 dos de sus jugadores se enfrentarán cara a cara en la final de la Copa África. Mohamed Salah (Egipto) y Sadio Mané (Senegal) lucharán por convertirse con sus selecciones en los ganadores del torneo continental y consagrarse como los números 1.

El entrenador ha perdido durante más de un mes a dos piezas clave en su alineación titular, algo que no le gustó para nada al alemán como al calificar al torneo como un “trofeo menor que no debería disputarse en enero”. Aún así, el técnico de los dos finalistas africanos no ha eludido preguntas al ser preguntado sobre la final de la competición:” ¿Salah y Mané? Creo que el martes o el miércoles, a más tardar, volverá el ganador de esa final. El otro probablemente un poco antes”, confesaba en rueda de prensa.

Jürgen Klopp ha deseado suerte a los jugadores y ha declarado no tener ningún favorito de cara a la final africana:” Será emocionante, no es fácil obviamente. Veremos el partido, uno estará muy contento y el otro mucho menos. Ambos tienen una muy buena oportunidad de hacer algo muy grande”, apuntaba el técnico ‘red’ en rueda de prensa.

A la vuelta Mohamed Salah y Sadio Mané se encontrarán con un nuevo compañero en la punta de ataque. El fichaje de Luis Díaz por el Liverpool este mercado invernal ha levantado muchas expectativas a los aficionados de Anfield que están deseando ver como se entiende con los finalistas de la copa África.

A la final Mohamed Salah llega como un héroe nacional, lo ha jugado todo, incluidos todos los minutos de las prorrogas ante Costa de Marfil, Marruecos y Camerún, donde ha anotado 2 goles a lo largo de todo el campeonato y ninguna asistencia. Por su parte, Sadio Mané llega con 120 minutos menos disputados (630 del egipcio por 519 del senegalés) una diana más (3 en total) y además ha regalado dos tantos. Se augura un duelo muy emocionante del que seguro que estarán muy pendientes en Liverpool.