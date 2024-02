Jürgen Klopp repite la historia con Salah: elegido un crack que el Chelsea echó por Thiago Silva

Los errores del Chelsea con sus jóvenes talentos no es nada nuevo en Stamford Bridge. El conjunto blue ya sabe lo que es perder a auténticos galácticos como Kevin De Bruyne y Mohamed Salah por no haber tenido paciencia en cuanto a su desarrollo. En este sentido, Jürgen Klopp ha divisado un nuevo posible error del Chelsea con Marc Guehi, el cual dejaron salir en 2021 a cambio de 20 millones de euros dado que no tenía lugar al lado de Thiago Silva y Rüdiger, perdiendo así, a uno de los mejores centrales de Inglaterra, que, según The Telegraph, está en el punto de mira del Liverpool.

Nuevo caso Salah en Anfield

En Merseyside ya saben lo que es fichar a un canterano olvidado del Chelsea. Pues con Mohamed Salah, el caso fue realmente similar. El egipcio abandonó Stamford Bridge en busca de nuevas y mejores oportunidades en el fútbol italiano, donde de la mano de Fiorentina y Roma se convirtió en un futbolista tan interesante que llamó la atención de Jürgen Klopp, que lo fichó para convertirlo en el mejor jugador de la década en la Premier League.

En este mismo sentido, Guehi seguiría los pasos de Salah y llegaría a Anfield para convertirse en el nuevo socio de Virgil Van Dijk de cara a la próxima temporada, donde, sin la presencia de Jürgen Klopp, el inglés podría dar comienzo a una nueva zaga titular al lado del ya legendario central neerlandés del Liverpool.

Sin embargo, el fichaje de Guehi no será nada sencillo para el Liverpool, que sabe que deberá superar al Manchester United en una puja que no será barata. Pues, tratándose de un jugador inglés y de la Premier League, el precio por el traspaso del central del Crystal Palace no será bajo, especialmente, al tener en cuenta que su cláusula de rescisión es de 80 millones de euros.

Así pues, en el Liverpool ya tienen definido el central que quieren que acompañe a Virgil Van Dijk de cara a la próxima temporada, cuando con la salida de Jürgen Klopp comenzará una nueva era, la cual podría conllevar un importante cambio en los lideratos en el conjunto red.