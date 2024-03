Kimmich es el favorito, pero el City ofrece un plan B de 100M a Pep Guardiola: su nuevo Gündogan

Corren tiempos de mucho nerviosismo e incertidumbre en el Allianz Arena ya que futbolistas clave en la plantilla como son Alphonso Davies o Joshua Kimmich no tienen en mente seguir defendiendo los intereses del club más allá del presente a pesar de su contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2025.

Del lateral canadiense venimos haciendo hincapié sobre la posibilidad de aterriza en el Real Madrid, pero el futuro de Kimmich apunta al Manchester City ya que Pep Guardiola está muy abierto a contar con él en sus filas. Y es que el técnico sigue echando de menos la presencia de un creador de juego como Ïlkay Gündogan, quien dejó atrás el Etihad Stadium en 2023 generando un gran problema en la medular citizen.

🚨 Liverpool, Arsenal and Manchester City are battling it out to sign Joshua Kimmich. The 29-year-old is looking to leave Bayern this summer. 👀



(Source: Express) pic.twitter.com/TvnLc87uXT