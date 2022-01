Klopp adelanta al Bernabéu y Old Trafford por el otro Bruno Fernandes

Juega en la Championship, segunda categoría del fútbol inglés, pero Fábio Carvalho está despertando el interés de los mejores clubs del continente. El futbolista de 19 años lleva un par de campañas brillando de forma sensacional en las filas del Fulham y, ahora, tras el interés mostrado por el Real Madrid y por el Manchester United el pasado verano, es el Liverpool el que encabeza la carrera para hacerse con sus servicios cuando acabe la temporada.

Jürgen Klopp es conocedor de que se avecina un mercado veraniego sumamente ajetreado en Anfield dada la dubitativa situación de muchos jugadores de la plantilla y por ello no quiere desperdiciar la oportunidad de cerrar a quien está considerado como una de las grandes promesas mundiales. Carvalho es un centrocampista ofensivo que viene demostrando mucha facilidad para anotar goles, además de su faceta creativa, y por ello en Portugal ya le comparan con Bruno Fernandes, quien precisamente a día de hoy milita en el United. Eso sí, aunque el jugador nació en tierras lusas, tiene la nacionalidad inglesa, por lo que disputará sus compromisos internacionales con el flamante subcampeón de la Eurocopa.

Además de por los motivos mencionados, hay otro factor que avala el gran elenco de clubs que están pendientes de su decisión: Fábio Carvalho finaliza contrato con el Fulham en el próximo 30 de junio y, consciente de que podría dar un salto de calidad muy notorio en su carrera, ha dejado entrever que no renovará su compromiso con el conjunto londinense.

Por ello, Jürgen Klopp tiene muchas posibilidades de cerrar su fichaje conforme el mercado estival se lo permita en lo que sería un negocio redondo para los Reds: fichaje a coste cero de un futbolista cuyo salario tampoco sería desmedido y que además está llamado a ser uno de los mejores en su posición de toda Europa.

No obstante, las excepcionales prestaciones que viene dejando el inglés y sus 7 goles anotados esta campaña (se ha perdido más del 50% de los encuentros por distintas lesiones), podrían generar interés en otros colosos europeos que provoquen un giro de guion en el futuro de jugador. Lo que está claro, y de eso no hay duda, es que a día de hoy el crack está más cerca de Anfield que del Bernabéu y de Old Trafford.