Klopp muere matando a CR7 y Benzema: su fichaje no era Mbappé sino la bomba del tridente del Madrid

La salida de Jürgen Klopp va a tener repercusiones enormes en Liverpool, no en vano hablamos de romper con una normalidad perpetuada que ha dado al club su primer título de la era Premier League (esta temporada puede conseguir el segundo si tumba al Manchester City) y, entre otras cosas, una Champions League, pero sobre todo estabilidad. Y con el míster germano se irá probablemente el último exponente del tridente red que dio la orejona, un Mo Salah que ya amenaza a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en Arabia Saudí.

Informan desde Inglaterra que el interés más que manifiesto de la Saudi Pro League en hacerse con el punta egipcio de Anfield es total y absoluto, incluso llegaría a haber adelantado un acuerdo con el jugador, lo que le convertiría a Salah, por ser la más grande estrella árabe, en el icono número uno de la liga emergente, incluso por delante del punta del Al Nassr y el del Al Ittihad o el mismo Neymar Júnior. Pero también supondría una pérdida a reparar en el Liverpool.

Y ahí entra la idea de Klopp, que no estará en la 24/25 pero tiene claro cuál debe ser el objetivo del Liverpool si Mbappé ficha por el Madrid y Salah se va: Rodrygo Goes. El jugador brasileño del Real Madrid es claramente el gran damnificado en minutos y protagonismo, pero también en proyección, con la firma del 7 parisino, si el de Bondy ficha por el Madrid, y así como Brahim y Joselu pueden aceptar la misión de revulsivos, el internacional con la canarinha lo pondrá más difícil. Además, el Madrid no quiere tener a un jugador de 100 millones de euros en el banquillo.

Por todo ello, si lo de Salah, como parece, acaba con sus huesos en la temporada 24/25 en Arabia y Mbappé firma por el Madrid, Rodrygo será tentado con la propuesta de Liverpool, y esos 80-120 millones que pongan los saudíes por Salah deberían bastar para convencer al Madrid de la venta del brasileño.