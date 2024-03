Klopp usará a Ansu Fati y Mikel Arteta para tumbar y sembrar de dudas a Guardiola antes del Madrid

Si ya el partido que enfrentaba al Manchester City en Anfield ante el Liverpool se antojaba clave en la lucha por el título liguero en Inglaterra, el choque de este fin de semana -domingo, 17.30, hora española- es poco menos que llave para dirimir quién de los tres equipos en la pelea por el cetro inglés se lleva la de la Premier League. Y en este caso, Mikel Arteta y Jürgen Klopp tienen mucho que ganar sobre Pep Guardiola.

Ventaja en la tabla

Uno de los puntos determinantes a analizar en el cara a cara entre el Manchester City y el Arsenal, que se disputará en el Etihad Stadium, es precisamente la puntuación en la tabla clasificatoria, donde los gunners llevan ventaja a Liverpool, con el que están empatados (64 puntos), y skyblues, con 63, de modo que cualquier cosa que no sea una victoria citizen complicará mucho las cosas a Guardiola, que ya no tendrá más duelos directos hasta el final, es decir, pasaría no solo a no depender de sí mismo, sino a hacerlo de hasta dos rivales.

Más madera

Esta perspectiva de dificultad para el City se acentúa por las circunstancias, ya que el Liverpool recibe la visita en Anfield del Brighton (domingo, 15.00, hora española), un equipo el de Ansu Fati y De Zerbi que no se está mostrando demasiado regular. Pero no solo eso, el vigente campeón, que insistimos está en desventaja con gunners y reds en la tabla, tendrá que ganar al Arsenal, actual líder, y luego hacer lo propio tres días después, el día 3, ante el Aston Villa de Unai Emery, cuarto en la tabla.

La Champions en el horizonte

A todo este calendario durísimo que le espera al City de Guardiola hay que sumar un hecho llamativo, mientras los celestes tendrán tres partidos antes del enfrentamiento ante el Real Madrid, los blancos solo tendrán un partido, frente al Athletic.