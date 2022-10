Klopp y Barça sienten la tragedia: la estrella más cara, arrinconada

Cualquier viajero en el tiempo que pudiese desde hace menos de un lustro ver el futuro no se creería la situación actual tan intrascendente de la estrella más querida de Anfield allá por 2018 (posiblemente también de las más lloradas por entonces) y la más cara de siempre en el FC Barcelona. De hecho, los mismos Jürgen Klopp, que sigue en Liverpool y lo tuvo a sus órdenes, y Ernesto Valverde, el añorado entrenador del Barça que fue destituido ganando dos ligas consecutivas, y también lo dirigió de blaugrana, apenas sí reconocen al crack caído.

Fue un ocho de enero de 2018 cuando el Barcelona hizo la mayor apuesta de toda su historia por un jugador de fútbol, marca todavía hoy vigente, por Philippe Coutinho, uno de los mejores jugadores de la Premier League por aquellos años. Parecía apostar a caballo ganador. Llegó a un Barcelona en el que gobernaba sobre el césped Leo Messi, un Barça brillante, que también iba a reinar en la liga español y al que solo deslices puntuales en la Champions League le sacarían los colores en dos campañas magistrales. Pero Coutinho cambió en Barcelona, no se adaptó, comenzó pidiendo paciencia y, más tarde que pronto, agotó la del Camp Nou, sus compañeros y los dirigentes que lo habían contratado, con Josep María Bartomeu a la cabeza.

En 2020 marchó cedido a Múnich, donde tampoco consiguió sobresalir, confirmando su caída a los infiernos, aunque sí consiguió dañar a su equipo, el Barça, en el histórico sonrojo del 2-8. Después llegaría otra vuelta al Barça intranscendente y su cesión y posterior venta a un Aston Villa que sí confió en su talento. Sin embargo, en la actualidad Coutinho se ha disuelto; si existía un atisbo del crack que sobresaltaba a las gradas inglesas en la pasada década, se ha esfumado. Y, para los que le vimos jugar, es una pena.

Los villanos no lo pasan mal todavía en la tabla, aunque están lejos de sus objetivos: son decimocuartos a solo dos puntos de descenso. No obstante, con Coutinho, una de las grandes apuestas del equipo de Villa Park, todo ha salido mal: en 9 partidos no ha metido ni un solo gol ni ha dado asistencia alguna. Pero lo que es peor es que día tras día es intranscendente en el juego del equipo, y no porque no tenga minutos, ya que ha jugado todos los partidos del cuadro de Steven Gerrard. Al final, Klopp y el Barça ven trágico en qué se ha convertido el brasileño, un rumor de jugador genial, un mago moderno de antaño, cuyas hazañas contadas a los más jóvenes sueña a cuento chino.