La locura del Manchester United que hace dudar a De Jong, CR7 enfadado

Cuando Erik ten Hag y el Manchester United parecían haberse olvidado de Frenkie de Jong todo ha dado un giro radical. En las últimas horas el club inglés ya daba por imposible la llegada del centrocampista del Barça, puesto que el medio centro holandés había rechazado su traspaso a Old Trafford. De hecho desde Mánchester ya pensaban en otros objetivos como primordiales tras el no del neerlandés.

Según el Daily Mail, el United no se da por vencido y está haciendo una nueva intentona por el jugador azulgrana. Ahora, a la desesperada, Erik ten Hag quiere convencer a su compatriota por medio del dinero. Tal y como apunta el tabloide inglés, el Manchester United le habría ofrecido un salario de más de 28 millones de euros.

Se trata de un sueldo por encima de lo que ganan David de Gea, Raphael Varane o Jadon Sancho, los tres jugadores que más cobran en el equipo por detrás de Cristiano Ronaldo, quien se embolsa casi 29 millones de euros. Los emolumentos ofrecidos a De Jong superarían los del portugués, lo que situaría al todavía jugador del F.C. Barcelona como uno de los mejor pagados del mundo.

La historia del azulgrana es de sobra conocida, ya que su fichaje por el United va camino de convertirse en uno de los culebrones del verano. Fichado por el Barça en 2019 tras un espectacular año en el Ajax, donde alcanzó las semifinales de la Champions League con él en el campo y Ten Hag en el banquillo, el conjunto azulgrana desembolsó 86 millones de euros por su traspaso. El ahora entrenador de los 'red devils' se ha propuesto volver a contar con Frenkie de Jong como eje central de su equipo y su proyecto deportivo, y parece dispuesto a hacer lo que haga falta para conseguir que este acabe en el Manchester United.

El jugador, que se encuentra concentrado con su selección, ha dado una entrevista para ESPN, donde ha hablado sobre su futuro. "Prefiero quedarme en Barcelona, ya lo he dicho antes. El Barça es el club de mis sueños desde que era pequeño. Si otros clubes llaman cogeré la llamada, claro; es algo que siempre se hace, pero no quiero hablar más de rumores. Me siento bien en Barcelona. ¿Contactos? No hay ningún acuerdo ni nada oficial", ha comentado.

Desde Barcelona están más que abiertos a la venta del neerlandés debido a la situación económica del club, que no puede permitirse rechazar la cantidad de dinero que ingresaría por un traspaso como el de De Jong, cuya situación esperan que se resuelva lo antes posibles, algo que quieren los dos clubes.