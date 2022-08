El dardo a Laporta por las palancas del Barça: el milagro del Dortmund

El FC Barcelona ha culminado, contra todo pronóstico, un mercado de fichajes veraniego para enmarcar. El club azulgrana ha traído cinco fichajes de relumbrón a pesar de las dificultades económicas que asolan a la entidad. La directiva dirigida por Joan Laporta ha adelantado ingresos por medio de la activación de cuatro palancas financieras. En total, 867 millones de euros destinados a reducir deuda y afrontar fichajes. Con esto, el Barça ha renunciado a unos ingresos que puede echar en falta en un futuro próximo.

800 millones de ingresos

Por un lado, la entidad catalana recaudó 267 millones de euros en aras de cerrar la temporada 2021-22 sin pérdidas. Para ello, el club azulgrana tuvo que vender el 10% de sus derechos televisivos durante los próximos 25 años al grupo inversor Sixth Street Partners. En segundo lugar, también al mismo comprador, el Barça cedió otro 15% de los derechos televisivos por 400 kilos.

Por último, la entidad centenaria hizo uso de dos palancas más: la venta del 25% de Barça Studios a Socios.com a cambio de 100 millones, y la venta de otro 24,5% de su filial audiovisual a la empresa Orpheus Media, por 100 kilos más.

No obstante, en el otro lado de la balanza se halla el dispendio en fichajes, en los que el club azulgrana no ha escatimado esfuerzos. Lewandowski aterrizó en el Camp Nou por 45 millones de euros fijos más cinco en variables. Casi a la misma vez, Raphinha voló de Inglaterra a España tras pagar 58 millones de euros fijos y nueve variables. En último lugar, Jules Koundé firmó con el conjunto catalán tras abonar 50 kilos más 10 en concepto de variables al Sevilla. Por su parte, Andreas Christensen y Franck Kessie llegaron libres al FC Barcelona al expirar sus respectivos contratos.

Esta euforia desatada por el proyecto deportivo del Barça contrasta con las críticas por el riesgo de las palancas. El club azulgana ha anticipado parte de los ingresos de las dos próximas décadas. Este voto de confianza deja la pelota ahora en el tejado del cuerpo técnico, encabezado por Xavi Hernández. La plantilla ha de rendir con tal de obtener beneficios en base a los méritos deportivos, con un buen papel en la Champions League.

La rajada de Klopp

Para Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, el club barcelonés ha cometido un grave error: "No lo entiendo por varias razones. Si me dices que no tengo dinero, entonces no gasto nada. Me pasó dos veces con mi tarjeta de crédito. Estoy viendo esto como un fanático del fútbol, no lo comprendo", ha explicado el germano al medio Kicker.

Es más, el míster del Liverpool ha manifestado su pesimismo respecto a la solución empleada por Laporta: "El único club que conozco que una vez vendió el estadio y otros derechos por adelantado fue el Borussia Dortmund. Aki Watzke tuvo que venir en el último segundo y salvarlo todo. Y no sé si hay un Aki Watzke en Barcelona", ha sentenciado el alemán. El conjunto tremoniano es el espejo en el que debe mirarse el Barça de cara a su futuro inmediato.