La Premier no habla de otra cosa: 70,6M al Real Madrid y es la sorpresa final del mercado del United

La certeza se ha convertido en muro y cerrojazo. Desde que al final de la temporada pasada el nombre de Casemiro fuera objeto de todo tipo de rumores, diatribas y feroces críticas, tras un verano intenso en el que su nombre ha estado en cabeza de cartel de las posibles salidas del Manchester United, y lo ha estado prácticamente desde que la ventana se abriera, lo cierto es que ahora los red devils cierran filas en torno al exjugador del Real Madrid, de donde salió por nada menos que 70,6 millones de euros pese a ser pieza referente de Carlo Ancelotti, lo cual en estos momentos no deja de sorprender.

Sin mucho margen, lo mejor es lo conocido

La declaración de intenciones más rotunda de Erik ten Hag acerca de sus intenciones con la exestrella merengue de cara a este mercado viene dada por los hechos, es decir, por los minutos de juego disputados por el crack en el arranque de esta campaña, y en eso no hay dudas: no es clave, es indiscutible. Los diablos rojos han jugado dos partidos oficiales esta temporada -uno ante el Manchester City, en la Community Shield (7-8, derrota en los penaltis); y otro frente al Fulham, en la Premier League (1-0)- y en ambos, Carlos Henrique Casemiro ha estado sobre el terreno de juego de principio a fin.

Fabrizio Romano se hacía eco de las palabras del técnico neerlandés tras la disputa del choque ante los citizens, en las que afirmaba que no esperaba que el brasileño saliera, afirmando posteriormente (el conocido informador) que, si bien es cierto que el pivote pudo salir, esa opción ya está casi descartada: “uno de los grandes cambios fue que el presidente del Al Ittihad dimitió, querían fichar a Casemiro, pero luego el acuerdo fracasó”.

A la vez, el hecho de que se haya estancado la posible venta del equipo saudí de N’Golo Kanté y de que Scott McTominay sea ahora la prioridad entre los descartes del United hacen que Ten Hag, sin tiempo de reacción, luche por quedarse con Casemiro, al que ya conoce y no es fácil de sustituir. Teniendo en cuenta la cantidad que pagó el gigante de Old Trafford al Madrid por el jugador hace apenas un año y medio y que solo quedan 10 días hasta el cierre del mercado (viernes 30 de agosto a las 23.00, hora del Reino Unido), no se espera ya una salida de Casemiro, que ha pasado de ser criticado a ser una de las piezas clave de la temporada 24/25.