La reacción de Haaland al Clásico, una promesa arrepentida y los cambios en el City para el derbi

Manchester City y Manchester United se enfrentarán en Old Trafford en una nueva edición del derbi de la ciudad de Manchester. Dos equipos que llegan en situación totalmente diferente el uno respecto al otro. Por un lado, el Manchester United (8º) de Erik ten Hag se encuentra en entredicho y en plenas dudas de juego y, además, envuelto en polémicas por la situación que vive Jadon Sancho dentro del club -no cuenta y apartado-. Mientras, el Manchester City (2º) continúa con el buen estado del curso pasado, metido en la lucha por todos los títulos y con un Julián Álvarez en estado de gracia.

Mas, a la hora de disputar un derbi no hay estado de forma o pasado que valga. Todo es posible en un día especial para los aficonados de ambos conjuntos y para la ciudad. No obstante, no todo el mundo siente presión ni nervios porque los gestionan de manera maravillosa. Y eso es lo que ha ocurrido con Erling Haaland que el día previo a la gran cita se encontraba disfrutando de El Clásico y de la gran actuación de su amigo Jude Bellingham a través de la pantalla de su televisor. Así se ve en la historia que el noruego publicó en instagram entusiasmado pro el gol de su ex compañero. "Irreal este tipo", se puede leer.

De la misma forma, Pep Guardiola disfrutó de El Clásico pero sin quitar la mente del derbi ante el Manchester United. Pues, según apunta Manchester Evening News, el técnico español hará varios cambios respecto al once empleado en la victoria en Champions League ante Young Boys. Kyle Walker, Phil Foden y John Stones serán de la partida en lugar de Rico Lewis, Jérémy Doku y Nathan Aké, respectivamente.

Carlos Borges se arrepiente de su salida del Manchester City

El extremo portugués anotó 29 goles el curso pasado con las categorías inferiores del Manchester City, lo que le valió para despertar el interés de varios equipos europeos. Finalmente, el Ajax se hizo con sus servicios previo pago de unos 20 millones de euros, pero lo que no esperaba el portugués es la situación que vive el club holandés desde su llegada. El equipo de Amsterdam es segundo por la cola de la clasificación habiendo ganado sólo un encuentro en nueve jornadas. Celso Borges cuenta con oportunidades, y ha jugado 12 partidos, pero echa la vista atrás y cree haber cometido una equivocación por no haber sido paciente. Pues desde los distintos estamentos del Etihad le insistieron para que permaneciese en el club. No obstante, se consuela al pensar que elegir el Ajax fue un paso improtante para su carrera: "llegué a la conclusión de que era mejor aprovechar esta oportunidad", afirmó en el medio holandés AD.