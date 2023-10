Guardiola y Haaland, desolados: Negreira, Tonali y otros escándalos ni se acercan a la pena al City

La Premier League está que arde, lo está en lo deportivo, pero también por las posibles sanciones que ya planean sobre algunos equipos, entre ellos el Everton, que ha sido acusado de incumplir las reglas por el fair play financiero. Por ello, esta falta podría acarrearle fuertes sanciones que podrían dinamitar y poner en peligro su estancia en la Premier. Pero, claro, este asunto salpica en todas las direcciones y puede ser desolador para el City, al cual le impondrían una pena que deja el tema Tonali o el Negreira con el Barça en nada.

Una de las leyendas de la liga inglesa y exjugador del Liverpool no tardó mucho tiempo en arremeter contra el equipo de Pep Guardiola y Erling Haaland a raíz de conocerse la posible sanción que pesaría sobre los toffes. Y es que nada menos que 12 puntos sería lo que perderían los de Liverpool si finalmente son sancionados por esas irregularidades financieras, lo cual ha hecho que Jamie Carragher, el mito, red cargara contra el City.

“La Premier quiere una sanción de 12 puntos para el Everton por un cargo de incumplimiento de reglas financieras”, empezaba diciendo el central retirado, asegurando que “siendo así, al Manchester City terminará en la quinta división si la Premier se sale con la suya. Increíble la cantidad de historias que salen sobre la situación del Everton, pero la del Man City, que tiene 114 cargos más que el Everton, ha durado mucho más, se ha quedado muy tranquila, sin sanción”, comentaba crítico Carragher en sus redes sociales.

