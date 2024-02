La última sorpresa de Brasil junto a Endrick y Yan Couto es el fichaje elegido para olvidar a Varane

En Turín están viviendo la etapa más dulce de los últimos años en cuento a resultados y sensaciones, pero a decir verdad el equipo dirigido por Massimiliano Allegri tiene muy complicado ganar el Scudetto tras sus dos últimos tropiezos en la Serie A.

Eso sí, esto no evita que el rendimiento de diferentes futbolistas esté teniendo impacto más allá de las fronteras bianconeri, tal y como sucede con Gleison Bremer. El central brasileño se ha apoderado del liderazgo de la línea defensiva y muchas de sus actuaciones han permitido al equipo encajar pocos goles, algo clave para conseguir resultados positivos que hasta las primeras semanas de enero habían generado mucha ilusión de cara a pelear por el título liguero, algo que ahora ha quedado prácticamente descartado.

En tal caso, las prestaciones de Bremer ya tuvieron su recompensa en la última convocatoria de la canarinha, donde se convirtió en la gran sorpresa de la lista junto a Yan Couto, futbolista del Girona, y Endrick, futuro delantero del Real Madrid.

Y a nivel de clubs…

Su trascendencia tampoco es menor. De sobra son conocidos los innumerables problemas vividos en la línea defensiva del Manchester United durante el último lustro y de ahí que Erik ten Hag haya trasladado a la directiva el club su deseo de reforzar esa parcela el próximo verano con el fichaje de Bremer, un fichaje que no se cerraría por menos de 50 millones.

A priori, se trata de una cifra muy a tener en cuenta, pero no olvidemos que un central ya que forma parte de los red devils como es Raphael Varane está contemplando salir de Old Trafford en buscar un nuevo reto y esta venta dejaría suficiente dinero en las arcas para lanzarse posteriormente a por Bremer, quien a pesar de tener contrato en Turín hasta 2028 no parece que vaya a seguir perteneciendo a la disciplina de la vecchia signora más allá de la presente temporada.

Eso sí, el jugador espera a que finalice la campaña ya que, aunque la Juventus ha desaparecido de la batalla por el liderato, el equipo italiano tiene amplias opciones de disputar la Champions en la próxima campaña, algo que ni mucho menos tiene garantizado el United: este condicionante marcará la decisión del defensa brasileño de 26 años.