Llegó la hora de reivindicar los 95M; Antony no quiere decepcionar al United: el brasileño ataca

En la Premier League es una constante castigar a los futbolistas que atentan contra las reglas y sobre todo con la integridad de la competencia. Hay más de un caso de jugadores sobrepasando esta barrera, desde el más veterano como Éric Cantona o hasta el más joven como Antony. El delantero brasileño se vio envuelto en un problema relacionado a una denuncia por agresión, el cual fue informado al Manchester United.

Los 'Red Devils' fueron duros con el delantero prometido a ser la sensación en el mercado pasado de fichajes tras costar 95 millones de euros tras su performance con el Ajax. El pedido expreso de Antony fue más a menos y su paso a un costado del campeonato inglés significó un precedente a tomar en cuenta. Ahora, a puertas un nuevo curso, reapareció el formado en Sao Paulo para dejar un claro mensaje a la afición y para sí mismo.

Removido del plantel

Los problemas no tardaron en llegar para Antony a nivel futbolístico, ya que le costó adaptarse a un contexto nuevo lejos de la Eredivisie. La Premier League no fue generosa con el brasileño y este tampoco supo resolver la situación. Y la gota que derramó el vaso fue la denuncia por violencia física y amenazas hacia su expareja, cosa que la liga no lo pasó alto y el club decidió separarlo.

La vuelta del brasileño

En una entrevista para el diario ‘Daily Mail’, Antony fue contundente con sus declaraciones respecto a la nueva oportunidad que se le presenta con los de Manchester. “Esta temporada será totalmente diferente’’, admitió. Su rendimiento fue cuestionado como su falta actitud, sin embargo, el delantero agregó que “no se preocupen, escucharán el nombre de Antony en relación con goles y asistencias’’.

Su actual valor

Sus 24 goles con Ajax en 82 partidos bastaron para que los ‘Diablos Rojos’ se fijaran en las condiciones de Antony. En ese entonces, el club holandés recibió la cifra de 95 millones de euros, cosa que el día de hoy ha cambiado drásticamente. Producto de la inactividad, el portal Transfermarkt lo ha tasado en 25 millones, a diferencia de los 75 que valía antes.