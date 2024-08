Lo Celso afuera de los Spurs; llamado del Dibu Martínez y oferta de España: ¿cuál será su futuro?

Dos clubes de Europa se disputan a Giovani Lo Celso, el futbolista argentino que actualmente milita en el Tottenham Hotspur pero que no será tenido en cuenta esta temporada por el entrenador Ange Postecoglou.

Los equipos que están interesados en contar con sus servicios son el Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez y el Betis de España.

Entre las dos ofertas, Los Villanos fueron los que más mostraron intenciones de contratarlo. Es que el técnico Unai Emery conoce muy bien a Lo Celso de su paso por el PSG y Villarreal, por lo que sería una gran opción para el mediocampo el equipo que este año jugará Champions League.

Otro factor que podría inclinar la balanza es la presencia de Dibu Martínez, arquero y compañero de Lo Celso en la Selección argentina.

Por su parte, el chileno Manuel Pellegrini se entusiasma con la posibilidad de incorporar al volante que ya dejó una huella en esa institución en la temporada 2018-2019.

Un factor que es clave para la negociación es que el Tottenham solo considerará una oferta por el pase del jugador, descartando la posibilidad de un préstamo.

Nicolás González tiene muy avanzada su llegada a la Juventus de Italia de la Serie A. Este viernes, se informó que el jugador quedó fuera de la convocatoria para el debut liguero de la Fiorentina ante el Parma.

De acuerdo con la Gazzetta dello Sport, La Vecchia Signora desembolsará un total de 35 millones de euros, aunque no se descarta la posibilidad de que se incluyan en la negociación futbolistas como Weston McKennie o Arthur.

