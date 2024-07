Tras arrebatarle el Nico Williams inglés, Unai Emery azota al Barça con el fichaje del otro Busquets

Si hay una competición que a cada día que pasa se convierte en algo más y más exigente, esa es la Premier League. La competición inglesa ha llegado a uno de sus puntos más altos gracias al hecho de que más allá del Big 6 también hay mucho talento. Ejemplo de ello es un Aston Villa, que ahora está listo para ir con todo a por el fichaje de Amadou Onana, un fichaje estrella que ni el Barça se pudo permitir.

🚨🟣🔵 Aston Villa have sent formal proposal worth £50m for Amadou Onana, negotiations are at advanced stages.



Onana has already accepted Villa project as he wants to play Champions League football.



Talks underway to get it done soon, as @David_Ornstein reported. pic.twitter.com/rUFmMgIOk0