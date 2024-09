Lo de Osimhen es un juego de niños: además de Mo Salah, el mejor jugador de Guardiola también se va

La salida de Victor Osimhen, uno de los delanteros centros más cotizados del mercado, al Galatasaray ha sido una sorpresa mayúscula -incluso para jugadores como Ilkay Gundogan, que dejó translucir su sorpresa en redes sociales- aunque este fichaje del club otomano puede quedarse en un juego de niños comparado con la más que probable marcha de Mohamed Salah a la Saudi Pro League y el otro crack de la Premier League que podría acompañarlo.

BREAKING: Sky Italy report that Napoli have approved a deal for Victor Osimhen to join Galatasaray on loan until the end of the season 🤝 pic.twitter.com/zzAALu9Ah5