Retó a Haaland, quiso el puesto de Mbappé y se la pega: se irá sin quererlo con CR7, Karim y Neymar

Victor Osimhen, su agente, quizá ambos, o el mismo Nápoles han equivocado las formas, el camino y las circunstancias y eso nos lleva a una situación rocambolesca, donde un jugador capaz de retar a Erling Haaland, que ha podido ser el sustituto en el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, casi se ve abocado a jugar en la Saudi Pro League, donde se fueron otras estrellas veteranas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Neymar Júnior.

La diferencia entre el crack del Al Nassr, el genio del Al Ittihad o la estrella del Al Hilal es que el jugador nigeriano siempre ha tenido claro que no quería apartarse de la elite del fútbol europeo, que es justo lo que le va a suceder.

Única solución posible

Hablaba en Dazn al respecto el director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, sobre Osimhen, y era cristalino: “la situación es muy clara. Víctor expresó su deseo absoluto de no quedarse ni jugar en el Nápoles. Intentamos hacerle feliz. Luego hubo demanda y una oferta, y pensamos que habíamos concluido las negociaciones, pero luego no se concretó. Él expresó su deseo de no jugar más en el Nápoles y entonces tomamos otras decisiones. El mercado de fichajes todavía está abierto (en ciertos lugares), por lo que hay muchas opciones, pero no creo que Víctor vaya a Arabia Saudita”.

Remontando los acontecimientos para llegar a la situación actual, hay que ver los desplantes y diferencias, bastante notorias, entre el futbolista y el club, también la directiva, las cuales empezaron la temporada pasada (quizá antes) y han desembocado en su señalamiento actual. El club rechaza quedárselo y lo aparta, para lo que ha fichado de Romelu Lukaku, y el jugador, con el mercado de fichajes cerrado en las grandes ligas para él, debido a la enorme cantidad que el Nápoles pidió por su traspaso a PSG y Chelsea, tiene pocas opciones, siendo Arabia Saudí una de las más probables.