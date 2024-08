Lo pidió Van Dijk y Liverpool acelera por el sustituto de Allison Becker: 30 kilos y a la portería

El mercado está que arde y en la recta final todos buscan fichajes de última hora. Es el caso del Liverpool que todavía no presentó a nadie para la temporada y preocupa a sus referentes.



El portero georgiano Giorgi Mamardashvili está en el radar del Liverpool durante las últimas semanas. Ya hubo contactos entre Anfield y el Valencia y están a la espera de la oferta definitiva, que se espera que llegue en breve.



El Liverpool comunicó al Valencia que la propuesta oficial se enviará en las próximas 72 horas, especialmente tras el rechazo de Zubimendi a llegar a la Premier, lo que podría acelerar el proceso.

El precio de salida del guardameta de buena actuación en la Euro, está fijado en 40 millones de euros, aunque el equipo Che, en plena reestructuración está dispuesto a bajar sus pretensiones y podría cerrar un acuerdo por 30 millones.

🔴⤵️ One more meeting has already been scheduled for Liverpool to discuss Giorgi Mamardashvili deal with Valencia.



Up to the Reds as he’d be loaned out and Georgian GK is keen on this solution. https://t.co/BbitK8loUz