Locura del Chelsea: más de 240 M en este mercado y su dueño quiere fichar un delantero de la Premier

El dueño del Chelsea de Inglaterra, Todd Boehly, lleva invertidos más de 240 millones de euros en fichaje y quiere más. En este mercado llegaron jugadores destacados como Pedro Neto, Joao Félix, Kiernan Dewsbury-Hall y Filip Jorgensen, pero aún no es suficiente. El equipo de Londres está atravesando una etapa de reconstrucción y es por esa razón que necesita más estrellas para competir al más alto nivel

Después de que se frenara la llegada del delantero del Napoli, Victor Osimhen, en Stamford Bridge pusieron el ojo en una estrella de la Premier League: Iván Toney.

El hombre del Brentford viene de jugar la Eurocopa 2024 con la Selección de Inglaterra y tiene intenciones de cambiar de aire a un equipo que sea protagonista de la liga.

De acuerdo con el reporte de Sky Sports, los Blues están trabajando a contrarreloj para contratar a Toney, a quien consideran que está apto para llegar y ponerse la camiseta del Chelsea.

Para el periodista Kaveh Solhekol “hay muchas posibilidades de la operación sea exitosa” y explicó que el equipo que conduce Enzo Maresca se fijó en el “récord goleador” de Toney.

“Es evidente que eso es lo que les faltaba, especialmente en el primer partido de la temporada contra el Manchester City, porque el Manchester City tenía a Erling Haaland. Creo que necesitan más presencia. Necesitan a alguien con un poco de aura y creo que Ivan Toney ciertamente cumple con los requisitos”, completó el periodista.

El Chelsea debe apurar las gestiones si quiere sumar al delantero inglés. Es que faltan horas para el cierre del libro de pases y, además, Al Ahli de la Saudi League Pro también ha movido ficha para sumar a Toney. Así las cosas, la llegada a Londres no parece tan simple.

BREAKING: Chelsea have made a move to sign Ivan Toney from Brentford 🚨 pic.twitter.com/mTVkYKqZne