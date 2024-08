Chelsea compite contra un club árabe; nuevo rumbo para Victor Osimhen: su agente sabe dónde jugará

La novela Victor Osimhen tiene un nuevo capítulo tras semanas de especulación sobre el futuro del delantero nigeriano. El actual delantero del Napoli no se ha quedado sin ofertas en este mercado que cambia constantemente de rumbo, pero el del africano estaría claro. Según el agente del futbolista, hay un contrato vigente con el 'azzurri' y además pidió respeto para su representado.

No hay trueque de por medio, pero sí la intención por parte del Chelsea para reclutar al artillero. Sin avances significativos, también surgió la posibilidad de un club árabe de ofrecer una cantidad importante de dinero al cuadro de la Serie A para que Osimhen aterrice en el Al Ahli. Son horas claves para que el '9' tome una decisión final para resolver su situación.

El representante de Victor Osimhen, Roberto Calenda, usó sus redes sociales para aclarar que el nigeriano sigue perteneciendo al Napoli. “Osimhen es jugador del Nápoles, con un contrato renovado recientemente que satisfizo a ambas partes”, dijo. “Ha hecho historia como jugador ‘azzurro’ y cuando ha habido ofertas importantes -incluso este año-, siempre hemos aceptado las decisiones del club”, agregó.

🚨🇳🇬 Understand Chelsea and Al Ahli remain the two clubs in active talks for Victor Osimhen.



Al Ahli still trying to convince Osimhen after agreement on €65m package with Napoli.



Chelsea are still attentive as contacts are ongoing, separate story from Sancho.



NO bid from PSG. pic.twitter.com/xGyo7FobzR