Chelsea, dispuesto a ofrecer a Sterling como moneda de cambio: todo por un delantero del Manchester

El boom del mercado de traspasos va pasando a un segundo plano con el paso de los días, las principales ligas de Europa ya empezaron y los equipos, con sus respectivos esfuerzos. En el caso del Chelsea, invirtió una gran cantidad de dinero, como es típico, hasta en cuatro futbolistas, aumentando de esa manera el plantel a por lo menos 40 jugadores. Para Enzo Maresca ya hay fijos, a diferencia de los que entrenan en solitario, como es el caso de Raheem Sterling, quien busca nuevo equipo.

El experimentado delantero inglés no tiene espacio en el conjunto 'blue' y su salida está cantada. Por ende, la interna de los londinense, con el fin de buscarle acomodo, se planteó la posibilidad de intercambiarlo por una pieza del Manchester United que sí gusta en Stamford Bridge. El extremo ideal para cubrir la expectativas de Maresca es el propio Jadon Sancho, con un rol secundario en en el United y que la pasada campaña hizo lo suyo con camiseta de Borussia Dortmund.

Sterling busca equipo

No es un secreto que Sterling ya no es el favorito del Chelsea, es más, Enzo Maresca lo tachó ni bien tuvo oportunidad cuando la prensa peguntó por el inglés. Por esa razón, los ‘blues’ están empecinados en no solo buscarle una salida rápida, sino ir por un extremo que sume en el once del DT italiano. La solución podría estar aguardando en Manchester.

Trueque entre compatriotas

El medio ‘Daily Telegraph’ indicó que en Londres hay disposición por usar a Sterling como moneda de cambio. El intercambio sería por Jadon Sancho, con una situación parecida a la de su compatriota, aunque Erik ten Hag no se animó a borrarlo por completo de la órbita ‘red devil’. No obstante, el único inconveniente sería el salario del ex Dortmund, cosa que disgusta a la interna del Chelsea.

Una millonada en fichajes

Chelsea ya demostró que es un club poderoso en recursos, más allá que a nivel futbolístico no haya causado impacto en los resultados. Siguiendo con la tendencia, la inversión de fichajes en la temporada actual ya rodea los 240 millones de euros. Hasta lo que va del mercado de verano, ya arribaron Pedro Neto, Joao Félix, Kiernan Dewsbury-Hall y Filip Jorgensen.