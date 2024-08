Locura del Chelsea por los porteros: uno nuevo para Maresca y lleva 92M invertidos en 2 temporadas

El mercado de fichajes del Chelsea sigue dando que hablar, y se confirmó la llegada de su noveno arquero, Mike Penders. El prometedor guardameta belga, que supera los dos metros de altura, firmó un contrato de ocho temporadas con el club londinense, con un coste de 20 millones de euros por su ficha.

Sin embargo, el entrenador Enzo Maresca no podrá contar con Penders de inmediato, ya que el joven seguirá en el Genk, su club de origen, donde ha disputado solo tres partidos hasta ahora, hasta la próxima temporada.

Chelsea have completed the signing of Mike Penders from KRC Genk, with the goalkeeper to officially join from next summer. ✍️🇧🇪 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 27, 2024

La Fiebre del Chelsea por los Arqueros

El Chelsea, conocido por su voracidad en el mercado, sumó varios porteros esta temporada y en ventanas anteriores. Además de Penders, ficharon a Filip Jorgensen desde el Villarreal y solo se han sacado de encima a Kepa, que está punto de firmar con el Bournemouth. Stamford Bridge planea también dar salida a Petrovic antes del cierre de la ventana de transferencias.

Entre Mike Penders (20M), Jorgensen (24.5M), Robert Sánchez (23M), Djordje Petrovic (16M) y Gabriel Slonina (9M), el Chelsea ha desembolsado más de 92 millones de euros en arqueros en los últimos dos años, con una mayoría de ellos siendo jóvenes menores de 25 años.

Bajo el mando de Maresca, el equipo busca conservar a Jorgensen, Robert Sánchez y Marco Betinelli para la próxima temporada. Además de Penders, Gabriel Slonina y Eddie Beach están cedidos, y se espera que Lucas Bergström también salga a préstamo.



El pelotón blue

El Chelsea enfrenta una sobrecarga de jugadores. En la previa del último partido, el DT italiano fue claro sobre la situación: "No estoy trabajando con 42 jugadores, estoy trabajando con 21. Los otros 15-20 están entrenando aparte. No los veo aquí. No es un desastre como puede parecer desde fuera. Pueden tener 20 años de contrato, no es mi problema. Me da igual". Los jugadores con más valor en la plantilla incluyen a Cole Palmer, Enzo Fernández y Moisés Caicedo.