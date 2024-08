Enzo Maresca le dio la contra a Kepa; el portero ya tiene nuevo club: se queda en la Premier League

El mercado de fichajes está en su hora cero, los rumores se transforman en noticias oficiales y las menos impensadas cogen forma con el pasar de las horas. En esa línea, Chelsea está a nada de darle salida a su todavía arquero Kepa Arrizabalaga, quien la pasada campaña defendió los palos del Real Madrid en calidad de cedido. El elenco 'blue' busca el mismo método para con el español en la Premier League. Ya hay un candidato que apuesta por el portero español.

El club que apuesta por los servicios del '1' es el Bournemouth, que hará oficial la cesión desde Chelsea. Enzo Maresca empezó el campeonato inglés con una postura definitiva respecto con los jugadores que estarían en su metodología. Arrizabalaga fue la excepción y Londres próximamente dejará de hacer su hogar, al menos por otra temporada más. De ese modo, Kepa llega a tiempo para ponerse bajo las órdenes de Andoni Iraola.

Todo quedó listo para que Kepa sea nuevo jugador del Bournemouth hasta junio de 2025, según indicó Fabrizio Romano. También afirmó que el portero solo espera los detalles para que la transferencia se formalice. Asimismo, el guardameta extiende su vínculo con Chelsea hasta 2026; el viaje se dará pronto y así el conjunto ‘blue’ siga en búsqueda de limpiar el plantel.

