Londres sirve en bandeja al Barça la solución: recambio a Kun Agüero

La sorpresa trágica del Kun Agüero con respecto a su dolencia hace que el Barcelona tenga que empezar buscar un plan de contingencia alternativo por si las cosas deportivamente siguen el camino actual, que no es el bueno, y el equipo necesita de más pegada. Por eso hay algunos nombres en el radar del Barça, como Edinson Cavani, que no será sencillo, u otros que parece se le pueden poner a tiro de forma súbita. Pues bien, de estos últimos hay sorpresa venida de Londres y que deja abierta la Premier League, para posible beneficio culé.

Y es que el rotativo británico The Daily Star ha sentado las bases de una posible incorporación, al menos hasta final de temporada, que puede tener al Barça como receptor y que por las características del jugador en cuestión y las necesidades de la plantilla del Xavi Hernández, sería una alternativa más que convincente. El mass media ha certificado que Antonio Conte, míster del Tottenham Hotspur, no cuenta con Dele Alli y no solo eso, quiere hacer hueco en la plantilla a costa de su figura.

Dicho de otra forma, a los spurs, por petición expresa del entrenador italiano, le urge colocar a su delantero para contratar un remplazo en el mercado de fichaje invernal, lo que deja abierta la posibilidad de fichar -como decimos, hasta final de temporada- al punta inglés. Y lo bueno de toda esta situación para los azulgranas, si es que están interesados, es que los de White Hart Line están abiertos a dos equidistantes: una, que el jugador sea firmado a perpetuidad por otra institución; pero también que pueda hacerlo hasta final de temporada, con vistas a buscarle acomodo definitivo en verano.

Con Ousmane Dembélé en continuo fallo y su situación contractual trayendo de cabeza al club catalán, con Ansu Fati continuamente lesionado, Martin Braithwaite sin poder reaparecer y sin Kun Agüero, amén de la reciente lesión de Memphis Depay, Dele Alli puede ser un fichaje de urgencia muy solvente para un Barça que, no olvidemos, está ahora más necesitado que nunca, ya que la Europa League se ha convertido en una obligación y en LaLiga han dejado ir una enorme cantidad de puntos con respecto a los puesto de Liga de Campeones; una que deben empezar a reducir.