Lopetegui no se conforma con Guido Rodríguez, Guilherme y Kilman; quiere al lateral de Southgate

El West Ham no se conforma y continúa buscando alternativas para reforzar el lateral derecho del equipo del español Julen Lopetegui para la próxima temporada de la Premier League.

En lo que va de este mercado de pases, los Hammers sumaron a sus filas a futbolistas renombre como Max Kilman, Crysencio Summerville, Niclas Fullkrug, Guido Rodríguez y Luis Guilherme.

Sin embargo, el lateral derecho es uno de los puntos débiles del elenco de Londres y en el radar apareció un hombre que viene de disputar la Eurocopa 2024 con Inglaterra: Kieran Trippier.

Según informó The Telegraph, el jugador de 33 años es una de las opciones que podría ser tenida en cuenta si no está disponible en el Newcastle United, su actual club.

El internacional inglés fue vinculado con algunos equipos de la Saudi Pro League que no serían de su agrado. El futuro de Trippier se aclarará en los próximos días y el West Ham sigue de cerca cada uno de estos movimientos.

Vale destacar que tiene contrato con las Urracas hasta 2025.

Vladimir Coufal fue el lateral derecho de los Hammers la temporada pasada y jugó la mayoría de los partidos. Lopetegui, de todas formas, quiere sumar competencia en ese puesto.

West Ham United is delighted to confirm the signing of Argentina international, FIFA World Cup and two-time Copa América winner Guido Rodríguez 🏆🇦🇷