Los cedidos del Arsenal que no quieren volver a la Premier League

La temporada del Arsenal de Mikel Arteta está siendo más que cuestionada. Sextos en la Premier League, fuera de puestos europeos y eliminado prematuramente de las dos copas inglesas, el conjunto londinense no pasa por su mejor momento.

Arteta comienza a ser cuestionado por los resultados y sus decisiones, como la venta del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang al F.C. Barcelona el pasado mercado de fichajes.

Ahora a Arteta le han salido dos nuevos problemas, dos futbolistas 'gunners' que están cedidos y que no quieren volver al club que les pertenece.

El primero de ellos es William Saliba. El centrocampista francés fue adquirido por el Arsenal en 2019, cuando pagó 30 millones de euros al ​​Saint-Etienne. Desde entonces, Saliba ha jugado cedido en el propio Saint-Etienne, Niza y Olympique de Marsella, club donde está actualmente. La afición recrimina el gasto de dinero por un jugador que no ha disputado ni un partido con el Arsenal.

Esta temporada, William Saliba se ha convertido en uno de los pilares del Marsella, participando en 44 partidos, casi 4.000 minutos de juego, encontrando en el Vélodrome la continuidad que necesitaba. Tal está siendo su rendimiento que el futbolista espera entrar en los planes de Didier Deschamps para el Mundial de Qatar.

"No escondo que soy muy feliz en Marsella. Me he desarrollado, he superado un hito. Si entro en el equipo de Francia es gracias a Marsella, porque hay mucha visibilidad. Hoy mi futuro no se cual es", dijo el futbolista en una entrevista a 'Le Parisien'.

Saliba termina contrato con el Arsenal en 2024, veremos si Arteta decide volver a cederlo o si directamente el Marsella intenta un traspaso.

El otro futbolista que no quiere volver a Londres es Pablo Marí, cedido al Udinese. El defensor español llegó de una manera peculiar al Arsenal. Primero con una cesión por la que los ‘gunners’ tuvieron que pagar ocho millones de euros al Flamengo, para en la temporada 2020/2021 hacer efectivo el traspaso por otros seis millones. Desde entonces, Marí apenas ha jugado 19 partidos con el Arsenal, por lo que Arteta decidió cederlo el pasado mercado invernal al conjunto italiano.

En Udinese se ha asentado como titular y disfruta de muchos más minutos que en Inglaterra. Desde su llegada a la Serie A acumula nueve encuentros, habiéndose perdido solo dos y uno de ellos por sanción.

"Me gustaría quedarme en la Serie A la próxima temporada. Estoy bajo contrato hasta junio de 2024 con el Arsenal, pero estoy muy contento aquí en Udinese", explicó el defensa español a 'Gazzetta dello Sport'.

Situación parecida pero no igual la de Marí y Saliba. Aunque ambos acaban contrato en la misma fecha y no quieren estar en el Arsenal, el francés tiene 21 años y el español 28, lo que hace que Arteta aún pueda contar con el más joven como proyecto de futuro.