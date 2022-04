Un ex del Arsenal atiza a Arteta por la venta de Aubameyang

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang está siendo uno de los nombres propios del panorama futbolístico durante la segunda parte de los distintos campeonatos europeos. El delantero está demostrando un altísimo nivel con el F.C.Barcelona desde su fichaje el pasado mercado de invierno, anotando 10 goles en 14 partidos con los azulgranas. El delantero no salió del Arsenal de la mejor manera y muchos le reprochan al entrenador de los ‘gunners’, Mikel Arteta, que dejase marchar a un futbolista de su calidad prácticamente gratis.

El ariete africano estuvo cuatro temporadas y media en Londres desde que llegase en la campaña 2017/18 procedente del Borussia Dortmund por cerca de 64 millones de euros. 92 goles y 21 asistencias en 163 partidos, además de conquistar una FA Cup y llegar a la final de la Europa League, es el bagaje del delantero gabonés con el Arsenal. Unos números extraordinarios que fue ‘enterrando’ con su indisciplina.

Con siete goles en 15 partidos esta temporada con el Arsenal, Arteta decidió quitarle el brazalete de capitán en diciembre, para poco después dejarle marchar libre a Barcelona.

Una de las personas que conoce bien a Aubameyang es Sokratis Papastathopoulos, quien compartió vestuario con el gabonés en el Borussia Dortmund y en el Arsenal. En unas declaraciones a 'Sun Sport', el griego se ha puesto del lado de su excompañero para recriminar la decisión del técnico español de dejarle marchar. "No creo que fuera la elección correcta, el asunto podría haberse resuelto de manera diferente. Conozco a Aubameyang desde hace muchos años, sé lo que puede hacer como futbolista. Estoy seguro de lo que hará en Barcelona. Le deseo buena suerte y todo lo mejor. Lo mismo ocurre con el Arsenal a pesar de la forma en que también me fui. Les deseo lo mejor", apuntó.

Sokratis fue obligado a dejar el Arsenal la temporada pasada, cuando el club londinense no le inscribió para jugar la Premier ni la Europa League, forzando su regreso a su país para jugar con el Olympiakos. "Aubameyang no es el único que se fue de mala manera del Arsenal, otros jugadores también se fueron así, incluyéndome a mí mismo. La forma no fue la mejor, me dejaron fuera del equipo, pero es un asunto del que aún no he hablado, respeté la elección de la directiva", apostilló el central.

Dado el estado de forma de Aubameyang en Barcelona, son muchos los aficionados del Arsenal que piensan igual que su antiguo jugador, una decisión que, sumado a los resultados del equipo, podrían pasarle factura a Arteta en un futuro no muy lejano.