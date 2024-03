Luchará con Jude Bellingham y Mbappé por ser Balón de Oro: su fichaje reventaría la Premier por 110M

A lo largo de los últimos años, no han sido pocas las estrellas emergentes que han ido saliendo a la luz en el fútbol europeo. Pese a que Kylian Mbappé se ha llevado, merecidamente, la mayoría de los focos. Otras grandes joyas como Jude Bellingham o Jamal Musiala también se presentan como futuros candidatos al Balón de Oro.

En este sentido, el mediapunta germano no está pasando por su mejor época en el Bayern de Múnich, donde el mal rendimiento colectivo de los bávaros y la falta de resultados está provocando que Musiala se plantee una posibilidad que nadie se hubiera imaginado unos años atrás. Y es que, el alemán estaría pensando en la idea de no renovar con el Bayern para forzar una salida para la cual, según SportBild, el Liverpool es favorito.

Con Mbappé olvidado, en Anfield tienen otra joya

Como ya es bien sabido, en el Liverpool hace tiempo que buscan una incorporación estelar. El conjunto de Jürgen Klopp ya lo intentó sin éxito con Kylian Mbappé en los últimos años. Ahora, con el francés ya imposible, el conjunto de Merseyside se ha puesto como objetivo a un Musiala que puede estar mucho más cerca de lo que jamás lo estuvo el galo.

El contrato del joven alemán de 21 años finaliza en 2026, de modo que si el Bayern no es capaz de cerrar en este mismo verano su renovación, lo más probable es que acabe saliendo en forma de traspaso. En este sentido, pese a que la venta no será barata, sí que será posible. Pues, con un valor de mercado de 110 millones, su fichaje rondaría dicha cifra, la cual no es ninguna locura teniendo en cuenta lo que se ha pagado por cracks de similar potencial como Mbappé o Bellingham.

Por otro lado, será fundamental el cambio de entrenador en el Bayern, el cual puede definir totalmente el futuro de un Musiala que, será entonces cuando definirá del todo su futuro, eligiendo si prefiere seguir en el Allianz o reventar la Premier League con un traspaso que tiene todos los números para ser histórico en favor de un Liverpool que ya sueña con el fichaje del alemán.