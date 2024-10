Luz verde a Florentino Pérez: tras Kylian Mbappé y Bellingham, tiene el plan para cerrar a Haaland

Si esta temporada se presuponía como una especie de culmen a la capacidad de Florentino Pérez para juntar estrellas en una misma plantilla del Real Madrid, la realidad podría ser muy diferente. Y es que, pese a haber fichado en las últimas dos temporadas a cracks mundiales como Jude Bellingham y Kylian Mbappé, el presidente blanco estaría listo para lanzarse a por su tercer fichaje galáctico. En este caso, el de un Erling Haaland que, desde Inglaterra afirman que ve con buenos ojos acabar en Chamartín.

Hace años que se habla del interés entre Real Madrid y Haaland, un interés que no ha ido a mayores desde que fichó por el Manchester City. Sin embargo, ahora, según Sky Sports, el delantero noruego estaría planteando seriamente la posibilidad de cambiar de aires en 2025. Y es que, ante la incertidumbre en cuanto al futuro más cercano del conjunto citizen, la respuesta de Haaland ha sido la de comenzar a buscar alternativas fuera del Etihad, entre las cuales, la que más le atrae sería la propuesta del Real Madrid.

El adiós de Guardiola, clave en la decisión

Si bien es cierto que actualmente no hay nada en firme, la realidad es que según el citado medio, la decisión de Pep Guardiola de abandonar, o no el City a final de esta temporada podría marcar el destino de un Haaland que solo garantizaría su continuidad en caso de que Guardiola firmara una renovación que, al menos, por ahora, no parece estar especialmente cerca.

Es por ahí, por donde pasa el plan de Florentino Pérez. Si Guardiola deja de ser entrenador del Manchester City, las probabilidades de incorporar a Erling Haaland y unirlo a Mbappé y Bellingham serían más reales que nunca.

En Manchester ya tienen recambio

Ante esta situación, en la dirección deportiva del City ya tienen definido el que sería su plan de emergencia ante la salida del noruego. Y no sería otro que Viktor Gyökeres, el goleador sueco que llegaría al Etihad con la misión de tomar el testigo de Haaland en la punta de ataque citizen.