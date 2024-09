Magalhães hunde a los Spurs: una leyenda de la Premier fulmina a un socio de Messi en la Selección

Totthenham cayó 1-0 en condición de local ante Arsenal en una nueva edición del clásico norteño de Londres. El equipo dirigido por Mikel Arteta se quedó con los tres puntos gracias a un gol del brasileño Gabriel Magalhães y de esta forma quedó como escolta del Manchester City con 10 puntos.

El conjunto dirigido por Ange Postecouglou volvió a jugar mal y sigue sin encontrar su mejor versión en los cuatro partidos que se disputaron de la actual Premier League.

En medio del malestar, los hinchas señalaron a Cristian “Cuti” Romero como uno de los responsables de la caída en el clásico. Lo que ocurre es que el defensor argentino perdió la marca en la pelota parada que cabeceó Magalhães.

En la acción, se puede observar el movimiento que hizo el defensor del Arsenal, que se hizo un espacio para impactar el balón tras empujar a Cuti.

El exdefensor del Liverpool y la Selección de Inglaterra, Jamie Carragher, utilizó sus redes sociales para criticar duramente a Romero. “El comienzo de temporada de Romero ha sido muy pobre”, afirmó.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, no ocultó su felicidad por el gran partido que hizo su equipo y por la victoria en el clásico ante los Spurs. En diálogo con la prensa, destacó el partido de Jurrien Timber y dijo: “Lleva un año de baja, no ha jugado ni 90 minutos pero ha conseguido hacerlo por el equipo ¡No sé sin pretemporada, no sé cuántos minutos ha jugado!”.

🔴⚪️✨ Arteta: “Jurrien Timber was just unbelievable in the North London Derby”.



lHe's been a year out, he hasn't played 90 minutes at all but he managed to do it for the team”.



“I don't know without a pre-season, I don’t know how many minutes he's played!”. pic.twitter.com/WeGqs15QeG