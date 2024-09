Mikel Arteta sí sabe trata a sus jugadores: lección para Maresca y Chelsea; tiembla Pep Guardiola

La Premier League es una de las grandes obsesiones de los equipos participantes, quizá de los que acaban de subir a primera división o los que luchan por mantenerse no lo sea tanto, pero para equipos como el Manchester City o el Arsenal es una lucha constante que el curso pasado ya tuvo un ganador. El cuadro de Pep Guardiola se hizo con el máximo trofeo, ante la atenta mirada de Mikel Arteta y compañía, pues no bastó lo que el cuadro 'gunner' hizo.

La ecuación pinta para ser distinta ahora, con fichajes prometedores como el de Ricciardo Calafiori, Mikel Merino o Raheem Sterling, sobre todo este último, el atacante que le faltaba a Arteta para completar un once que con el inglés puede tener el valor agregado que buscaba. El ex Manchester City y Liverpool vivió su última experiencia en Chelsea, quizá no tan buena como esperaba tras la llegada de Enzo Maresca, y ahí fue cuando Arsenal surgió para darle una oportunidad al ex internacional con Inglaterra. El técnico de los londinenses explicó el rol y la importancia de Sterling para con el equipo.

Arteta se decanta por Sterling

Mikel Arteta y Pep Guardiola tienen algunas cosas en común a la hora de dirigir, sacan lo mejor de sus equipos y sobre todo de sus jugadores. Con Raheem Sterling hay expectativa y el técnico londinense lo sabe bien, ya sabe lo que el inglés puede ofrecer en el terreno y promete marcar la diferencia. “Veo que tiene hambre. Después de 10 segundos supe que teníamos que sacarlo”, dijo Arteta.

El inglés y su hambre de gol

La Premier apenas empezó, pero dar el primer paso es importante, se marca una diferencia y hasta distancia del perseguidor. Arsenal va por la senda correcta, Sterling fue el último en llegar y para el coach será de suma importancia darle prioridad. “Tiene un aspecto estupendo. En primer lugar, porque tiene una gran sonrisa en la cara”, resaltó el DT.

Chelsea también en la mira

Arteta también agregó que Sterling “tiene mucha energía. Quiere demostrar algo”. Esto quiere decir que sus posibilidades de ganarse un lugar en el once titular están latentes. Por otro lado, lo mal que salió del Chelsea dice mucho, y seguramente el ex Liverpool esté esperando la oportunidad de enfrentarse a su ex, sobre todo a Enzo Maresca.