Maresca hará lo que ten Hag nunca hizo con Sancho; Chelsea le da una alternativa: amenaza de goles

La Premier League estuvo movida como todos los años durante mercado estival de fichajes. Manchester City no se hizo mucho problema y apenas hizo un fichaje, caso contrario ocurrió con Manchester United y Chelsea, este último, con complicidad de los 'diablos rojos' que se despidieron de una pieza que al final fue considerada clave. El equipo de Enzo Maresca acogió a Jadon Sancho como si fuera un debutante, dándole cobijo y la confianza necesaria para se una a las filas.

Sancho no tuvo la mejor de las relaciones jugador-técnico con Erik ten Hag, de tal modo que su vuelva a Old Trafford generó una que otra duda, ya que el extremo no entraba en los planes del United. Y antes del plazo límite para la conclusión de los traspasos, Londres se convirtió en la nueva casa del ex Borussia Dortmund, ya con un plan para lo que será el próximo estreno del británico en la Premier League.

El plan de Maresca con Sancho

Se acera la fecha FIFA para que las selecciones disputen sus partidos, mientras que los que no están convocados seguirán en sus clubes. En el caso del Chelsea, comunicó que tiene un plan especial para Sancho durante este parón. El delantero se pondrá a las órdenes de Enzo Maresca para iniciar con las prácticas y así llegar en óptimas condiciones frente al Bournemouth.

Sancho quiere renacer

Aunque Sancho haya confesado que le gustaría volver a trabajar con Maresca, lo cierto es que el futbolista se fue de Manchester City en 2017, mientras que el técnico italiano llegó recién en 2020. No coincidieron, pero el extremo tiene fe de hacer una buena temporada y su entusiasmo lo ha expresado de gran manera. Así, el cuadro ‘blue’ suma a un delantero prometedor y que aún tiene mucho por dar.

Salida aparatosa de Old Trafford

Erik ten Hag dijo en su momento que Sancho fue separado del primer equipo por su mala conducta, lo cual provocó su retorno al Borussia Dortmund en calidad de cedido. Tras cumplir con el préstamo y regresar a Manchester, el técnico neerlandés mantuvo la misma postura pese a que había confesado que las cosas estaban solucionadas. Al final, Chelsea fue al rescate para darle una oportunidad.